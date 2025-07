Alberto Rosa 04 JUL 2025 - 23:23h.

Los de Manchester han recordado al futbolista con la canción 'Live Forever' en su primer concierto juntos tras 16 años

Liam y Noel Gallagher regresan al escenario dados de la mano tras años de peleas: Cardiff estalló con Oasis

Los hermanos Liam y Noel Gallagher han dedicado en el primer concierto regreso de Oasis una canción al futbolista del Liverpool Diogo Jota, fallecido en un accidente de tráfico el pasado jueves en Zamora, en el que también murió su hermano.

Los de Manchester han recordado al futbolista con la canción 'Live Forever', al tiempo que en los visuales se podía ver al jugador luciendo la camiseta del Liverpool, su equipo de fútbol.

Rápidamente, las redes sociales se han hecho eco del momento, aplaudiendo el gesto de los Gallagher con el futbolista, cuya muerte en España conmocionó a Portugal y Reino Unido y a todo el mundo del fútbol.

La capital de Gales ha acogido el primero de los conciertos de un tour que incluye paradas en Europa, América, Asia y Oceanía, con final previsto en São Paulo el 27 de noviembre. A las 17:00 hora local abrían las puertas del Principality Stadium de Cardiff y a las 20:15 horas salían a escena unos hermanos Gallagher más unidos de lo que se ha acostumbrado a ver.

Cogidos de la mano y con los brazos en alto, llegaban al escenario ante unos 75.000 espectadores. Desde el comienzo del concierto no han faltado clásicos como 'Some might say' o 'Supersonic', desatando la locura entre los fans que han gritado canciones tan míticas.