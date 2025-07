Cogidos de la mano y con los brazos en alto, los líderes de la banda británica llegaban al escenario ante unos 75.000 espectadores

El regreso de Oasis: los hermanos Noel y Liam Gallagher, juntos en el escenario 16 años después de su último concierto

Llegó el día. La banda británica Oasis ha arrancado este viernes en Cardiff su gira mundial Oasis Live 25', marcando el reencuentro de Liam y Noel Gallagher tras 16 años de separación. Ha sido mucha la expectación generada desde el anuncio de vuelta el pasado verano de uno de los grupos más influyentes del britpop.

La capital de Gales ha acogido el primero de los conciertos de un tour que incluye paradas en Europa, América, Asia y Oceanía, con final previsto en São Paulo el 27 de noviembre. A las 17:00 hora local abrían las puertas del Principality Stadium de Cardiff y a las 20:15 horas salían a escena unos hermanos Gallagher más unidos de lo que se ha acostumbrado a ver.

Cogidos de la mano y con los brazos en alto, llegaban al escenario ante unos 75.000 espectadores. Desde el comienzo del concierto no han faltado clásicos como 'Some might say' o 'Supersonic', desatando la locura entre los fans que han gritado canciones tan míticas.

Canciones míticas que han vuelto a sonar en directo de la mano de unos hermanos que hicieron de la polémica una constante en su carrera. 'Little by little', 'Roll with it' o la icónica 'Stand by me' no podían faltar en este 'set list' de regreso.

Homenaje a Diogo Jota

Los de Manchester han homenajeado durante el concierto al futbolista portugués Diogo Jota, fallecido el pasado jueves en un accidente de tráfico. Dedicaron la canción 'Live Forever', mostrando en los visuales al jugador del Liverpool.