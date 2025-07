Celia Molina 17 JUL 2025 - 13:24h.

La cantante continúa con su gira 'Up All Night Live' por España y ha hablado sobre su divorcio en uno de sus últimos conciertos

Jennifer López continúa imparable con su gira 'Up All Night Live' por España. Después de cantar en Pontevedra, Cádiz, Fuengirola, Madrid y Barcelona, le llegó el turno de Bilbao, donde deslumbró a todos los presentes con su espectacular físico a los 56 años, sus complicadas coreografías y sus múltiples cambios de vestuario. Al tener enfrente a una diva de la canción de tan alta categoría, un fan no pudo evitarle pedirle matrimonio a gritos desde la pista, a lo que la estrella del pop contestó con mucha picardía. "Creo que he terminado con eso. Lo he intentado unas cuantas veces", le dijo Jennifer desde el escenario, haciendo un gesto con la mano sobre su cuello, en clara alusión a su reciente divorcio del actor Ben Affleck.

En enero de este mismo año, gracias a la mediación de la aboga Laura Wasser, Jennifer López y Affleck quedaron oficialmente divorciados, tras haber protagonizado uno de los romances más carpeteros de Hollywood. Ambos se conocieron en el año 2001, durante el rodaje de la película Gigli, y se comprometieron apenas una año después. Sin embargo, este primer intento de matrimonio falló y la pareja rompió en el año 2004. Poco después, la diva del pop se casó con Marc Anthony y su unión matrimonial duró siete largos años. El destino quiso que, ya divorciada, Jennifer retomara su romance con Ben y ambos se casaran en el año 2022, si bien el cuento de hadas les duró muy poco tiempo.

"De todo se sale y aún más fuerte"

La estadounidense ha sorprendido mucho a sus fans, haciendo más confesiones sobre su vida personal sobre el escenario. En otro de sus directos, habló abiertamente sobre la cancelación de su gira el año pasado, cuando su relación con el actor se estaba yendo ya a pique: "El verano pasado tuve que cancelar una gira que habíamos planeado en Estados Unidos e internacional. Me dolió mucho hacerlo. Pero aquí estoy ahora. Fue un verano muy duro, pero les hice una promesa a mis hijos. Quise mostrarles que se pueden atravesar momentos tristes, que estas cosas a veces pasan en la vida, pero que de todo se sale siendo aún más fuertes y mejor que antes. Siempre se puede salir más fuerte", dijo la empoderada artista.

A pesar de su tajante negativa a pasar de nuevo por el altar, López también ha confesado que sigue teniendo un buen concepto del amor: "Últimamente pienso mucho en la gratitud. La vida son momentos. Momentos difíciles, sí, pero todo son experiencias. En lo que respecta a la vida y al amor, de ahí salen todas estas canciones: Cuando te enamoras tan profundamente que no puedes vivir sin esa persona, piensas en él o ella todo el tiempo, te dejas llevar. El amor es la hostia", concluyó la cantante, que causó furor en Cádiz interpretando 'El anillo' (pa' cuándo).