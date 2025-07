Celia Molina 17 JUL 2025 - 06:40h.

La canícula - el periodo del año en el que hace más calor en España - ha comenzado con temperaturas que superan los 40 grados en muchos puntos de la península. Los españoles que estén disfrutando de sus esperadas vacaciones, podrán sobrellevar el calor sofocante en la playa o en la piscina pero, aquellos que todavía trabajan, lo tendrán más difícil. Sobre todo, los miles de empleados que, día a día, lo hacen al aire libre, con turnos como el de la barrendera Elvira Gómez, que comienzan a las cuatro de la tarde.

Ella, con su uniforme laboral - que no es precisamente ligero - arranca su jornada bajo el intenso sol de Terrasa (Barcelona) con los termómetros marcando una media de 35 grados de temperatura. "Lo de estos días está siendo angustioso. Barro a las 16:00h de la tarde, a más de 35 grados y al sol. Luego vienen las tragedias y nos preguntamos por qué. Afortunadamente, a mí todavía no me ha dado ningún golpe de calor, pero llego a casa con dolor de cabeza todas las noches", ha dicho en una entrevista exclusiva con Informativos Telecinco web.

"Este calor no hay quien lo aguante"

Elvira no puede evitar recordar a Monserrat cuando habla de dichas tragedias. Ella también era una compañera del servicio de limpieza vial que, a finales de junio, a pesar de que avisó a su encargado de lo "mal que se encontraba", terminó falleciendo al desplomarse al llegar a su vivienda. Para evitar que casos así se repitan, Elvira comenzó a recoger firmas para que el Gobierno proteja por ley a todos los trabajadores que tienen que desempeñar sus funciones en plena calle, bajo un sol abrasador. Sabe que existe una ley, el Real Decreto- ley 4/2023, que sí toma medidas cuando se alcanza la categoría de 'ola de calor', pero no hay en España ninguna regulación que actúe cuando se trabaja a 33º ó 35º grados sin alertas.

Nos dan una botella de agua para todo el día y nos dicen que la podemos ir rellenando en las fuentes telecinco.es

Esta barrendera no entiende por qué las oficinas no deben rebasar los 27º con el aire acondicionado y que "nadie se preocupe" por situaciones como la suya. Más aún teniendo en cuenta que su responsable de riesgos laborables solo le da a los barrenderos de la zona una botella de agua para toda la jornada: "Esta persona valora que con una botella de agua rellenable tenemos suficiente para todo el día, porque podemos ir llenándola en las fuentes. Obviamente, el agua de las fuentes sale muy caliente y yo al final acabo comprándome mis propias botellas, porque oficialmente nos han dicho que no nos van a dar más", ha añadido en la entrevista.

El riesgo laboral que corren los empleados al aire libre es tal que, en apenas 15 días, ha recogido más de 52.000 firmas y testimonios de otros trabajadores en una situación similar, no sólo de su gremio, sino de un amplio espectro de profesiones como jardineros, carteros de correos, rehabilitadores de edificios o auxiliares de cámara en rodajes de cine y televisión. Con la intención de que el Ministerio de Trabajo tome en serio su petición y tome ejemplo de otros países como los Emiratos Árabes, donde el trabajo al aire libre está prohibido en las horas centrales del verano, esta barrendera viajará desde Terrassa a Madrid para presentarle las firmas a Yolanda Díaz. "No queremos lamentar más muertes de compañeros por golpes de calor, ni de nuestro sector ni de cualquier otro que requiera trabajar durante horas al sol", concluye Elvira.