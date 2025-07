'Los Muértimer' mezcla misterio, aventura y humor negro para hablar de temas universales como el bullying, el miedo y el duelo

Su director y protagonistas comparten en exclusiva cómo ha sido dar vida a una historia que, más allá del cine familiar, conecta con recuerdos y emociones reales, ¡dale play!

La nueva producción de Telecinco Cinema y Pokeepsie Films, 'Los Muértimer', llegará a los cines el próximo 14 de agosto de la mano de Paramount Pictures Spain. Bajo la dirección de Álvaro Fernández Armero, la película mezcla misterio, terror y humor fúnebre, pero quienes la han hecho posible nos han contado en exclusiva que para ellos va mucho más allá de una simple aventura en pantalla.

Una pandilla poco convencional en el cementerio

Basada en el cómic homónimo de la autora francesa Léa Mazé, 'Los Muértimer' cuenta la historia de Nico, un adolescente introvertido que sufre acoso escolar por ser hijo de los propietarios de la funeraria del pueblo. Su vida cambia cuando, en un programa de intercambio cultural, llega Gabrielle, una chica francesa de espíritu desafiante.

Junto a otros tres compañeros —Marc, Sofía y Raquel—, Nico y Gabi descubrirán una trama de robos de joyas en el cementerio que los adultos se niegan a creer. La investigación los llevará a enfrentarse no solo a un misterio, sino también a sus propios miedos y conflictos personales. El rodaje tuvo lugar en diferentes localizaciones de Vizcaya durante siete semanas.

Víctor Clavijo y Alexandra Jiménez: "Todos arrastramos cosas de nuestra infancia"

Víctor Clavijo y Alexandra Jiménez interpretan a los padres de Nico, unos personajes con un tono muy distinto al habitual en el cine familiar. Para darles vida, ambos trabajaron a fondo durante el proceso de ensayos, buscando el equilibrio justo entre comedia, ternura y rareza.

Pero más allá del trabajo interpretativo, compartieron con nosotros reflexiones personales sobre el bullying, el miedo y el duelo. Víctor reconocía haber participado en dinámicas de grupo que, con los años, entendió que eran acoso: “No lo veías así entonces, pero cuando te lo explican entiendes que no estaba bien. No me siento orgulloso.”

Alexandra vivió la experiencia opuesta: “Yo sí sufrí bullying. En aquella época no se llamaba así, se decía que te estaban haciendo la vida imposible. Eso me ayudó a aprender a estar bien conmigo misma, sin necesidad de encajar.”

Ambos coinciden en que el cine familiar puede abrir conversaciones que suelen quedar silenciadas. Para Alexandra, lo más difícil de asumir no es la idea de su propia muerte, sino la pérdida de los demás: “Eso es lo que todavía no tengo colocado.”

Álvaro Fernández Armero: "Cada película me coloca otra vez en el vértigo de empezar de cero"

El director de 'Los Muértimer', Álvaro Fernández Armero, nos confiesa que, pese a su larga trayectoria, cada nuevo proyecto sigue poniéndole frente al mismo reto: "Eso no se pasa nunca. Siempre es como empezar de cero."

Más allá de la trama de aventuras, lo que a él le atrapó de 'Los Muértimer' fue el peso que tienen los personajes: "En España se hace muy poco este tipo de cine. Lo que la diferencia es que todo parte de los personajes, de cómo se sienten, y todo se cierra en ellos." El director reconoce que el protagonista, Nico, le conecta con su propia infancia: “Yo sí me siento identificado. Nunca fui el niño popular. Era de los que se quedaban en un rincón del recreo.”

Diego, Iratxe, Melani, Adrián y Bruna: "A veces no te da tiempo ni a disfrutarlo"

Para los actores más jóvenes de 'Los Muértimer', el rodaje fue una mezcla de emoción, nervios y aprendizaje. Diego Montejo, Iratxe Emparan, Melani, Adrián Checa y Bruna González recuerdan con especial cariño la conexión que se creó entre ellos, el grupo que interpreta a la pandilla adolescente: "Desde el primer ensayo hubo algo especial. Nos convertimos en una familia", explican. Uno de los temas que más cuidaron fue el bullying. Diego, el protagonista, destaca que el director, Álvaro, les insistió desde el principio en la importancia de tratarlo con respeto y sensibilidad: "Queríamos que se entendiera de verdad, no hacerlo solo de forma superficial."

Además del acoso, Iratxe señala que otro reto fue hablar de la muerte desde un lugar cotidiano y natural: “Que se vea como algo que forma parte de la vida, sin dramatismos vacíos.” Cuando les preguntamos qué esperan que el público sienta al ver la película, lo tienen claro: "Que conecten con lo que hemos querido transmitir. Al final, de eso va todo esto."

Desde el director hasta el último miembro del reparto entrevistado coinciden en algo: 'Los Muértimer' no ha sido solo una película más. Ha sido un proyecto que les ha dejado huella. Dale play a los vídeos y no te pierdas todas las entrevistas exclusivas.