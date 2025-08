El actor Jesús Lozano sufría una parada cardiorrespiratoria durante una función en el XXXIX Festival de Teatro Clásico de Alcántara

La rápida actuación de los presentes y la presencia de un desfibrilador lograron salvar la vida al actor

El actor Jesús Lozano sufría una parada cardiorrespiratoria durante la función de 'Alfonso X, la última cantiga', en el XXXIX Festival de Teatro Clásico de Alcántara, en Cáceres.

Su compañera y productora teatral, Inma Cedeño, confirmaba en sus redes sociales lo ocurrido y hacía hincapié en el papel vital que ha tenido el desfibrilador para salvar la vida del actor.

"Se salvó porque estábamos en un lugar preparado, con desfibrilador y con personas capaces de actuar"

"El teatro no solo nos da vida. Esta vez, le salvó la vida a Jesús. Durante la función de Alfonso X, la última cantiga, en el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, Jesús sufrió una parada cardiorrespiratoria. No fue un desvanecimiento. No fue un infarto. Su corazón se detuvo", comienza explicando.

"Se salvó porque estábamos en un lugar preparado, con desfibrilador y con personas capaces de actuar con rapidez y sin dudar. Los médicos lo han dicho con rotundidad: si esto le hubiera ocurrido en casa, probablemente hoy no lo estaríamos contando", añade.

"Hoy Jesús está estable, consciente, de buen humor. Ha comido, ha dormido y ha empezado a recuperar fuerzas. Lo más crítico ha pasado. Ahora queda identificar el origen exacto del problema y tomar medidas. Ya ha sido trasladado del Hospital de Cáceres al de Mérida y está en planta, controlado y cuidado con todo el rigor necesario".

"Quiero expresar de forma especial nuestro agradecimiento a Rocío, gestora del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, por su actuación inmediata y ejemplar en la gestión de la emergencia sanitaria. Su firmeza, su claridad de criterio y su humanidad fueron decisivas para activar el protocolo, coordinar a los equipos y protegernos en un momento de absoluto caos. Jesús está vivo también gracias a ella. Además, ha hecho todo lo posible por preservar nuestra intimidad y evitar la difusión de imágenes comprometidas que podrían habernos causado mucho dolor. Su respeto y su profesionalidad nos han hecho sentir protegidos y cuidados.

En los próximos días iré compartiendo por aquí su evolución. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño. Un fuerte abrazo de parte de Jesús", concluye.