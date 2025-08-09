El grupo Blackpink desata la locura de sus fans en Barcelona

Muchos seguidores de Blackpink, consideradas las reinas del K-pop, se han concentrado a las puertas de su hotel en Barcelona

Hallan muerta a la cantante Lee Min, del dúo 'As One': aumenta la leyenda negra sobre el K-pop

Compartir







El grupo musical Blackpink actúa este sábado, 9 de agosto, en el estadio olímpico Lluís Companys de Barcelona como una de las paradas de su gira mundial de 2025. Las consideradas como reinas del K-pop han desatado la locura de sus fans, acompañados de sus Labubus, a las puertas del hotel en el que se alojan en la Ciudad Condal, según informan Alicia Alegre y Nacho Soriano.

A los fieles seguidores de Rosé, Lisa, Jennie y Jisoo no les ha importado soportar las elevadas temperaturas, en plena ola de calor, con el objetivo de saludar y poder conseguir un autógrafo de las artistas surcoreanas.

Estas cuatro cantantes son todo un reclamo a nivel mundial, sobre todo para el público adolescente. De hecho, ostentan el récord de haber sido la primera banda de K-pop que alcanza los 1.000 millones de visualizaciones en YouTube.

El grupo surgió de YG Entertainment, academia especializada en formar estrellas musicales. Tal es la fiebre por Blackpink que las entradas para los recintos se agotan en cuestión de minutos. Y ellos, los más incondicionales, adquieren todo tipo de 'merchandising'.