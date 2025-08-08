La quinta ola de calor más larga azota España mientras se preparan fuertes tormentas para el fin de semana

De las playas llenas en Canarias a las noches tórridas en Madrid: así afecta la ola de calor y las tormentas

Las sombras instaladas en Barcelona, un 'refugio' en pleno verano

Compartir







Hay alerta de tormentas por reventón térmico. De momento, se han registrado pocas lluvias en Jaén y alguna tormenta débil en puntos de Ciudad Real, Extremadura y Madrid, pero no hay que bajar la guardia porque los pronósticos siguen anunciando tormentas para el fin de semana. Esa alerta coincide con los avisos por temperaturas extremas. Hoy, la AEMET ha vuelto a alargar ese aviso por altas temperaturas hasta el jueves, y nos espera un fin de semana complicado.

Estamos ante la quinta ola de calor más duradera desde que hay registros, y que en los próximos días el calor será extremo. Hoy mismo, en pleno Pirineo aragonés, se han alcanzado los 41,5 grados en Torla. Mañana seguirá el calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados en gran parte del país. Solo el norte se librará un poco, con 31 grados previstos en Vitoria, aunque el alivio durará poco: el domingo allí se alcanzarán los 39 grados.

PUEDE INTERESARTE España afronta el sexto día de ola de calor con temperaturas extremas y riesgo de tormentas secas: estas serán las zonas más afectadas

También Canarias estará en el punto de mira, con avisos rojos durante el fin de semana y máximas de entre 42 y 44 grados. A todo esto se suma la entrada de calima en la península, que aunque será ligera, en Canarias se presentará con intensidad, enturbiando el cielo, empeorando la calidad del aire y dejando un ambiente muy seco. De nuevo, máxima precaución con los incendios.

En Canarias, el ambiente ya es sofocante; en Madrid, la sensación térmica también es muy alta

En Canarias, el ambiente ya es sofocante. El archipiélago atraviesa un episodio de calima intensa que nubla el horizonte, mientras la ola de calor empuja los termómetros por encima de los 40 grados en zonas del interior. La imagen del día es clara: calles vacías y playas llenas, con bañistas que apuran hasta última hora para sobrellevar el aviso naranja que hoy afecta a Tenerife y Gran Canaria, y que subirá a rojo el fin de semana en gran parte de las islas.

PUEDE INTERESARTE Sanidad elabora un mapa de alerta de riesgo por calor para la salud: especial amenaza en el centro y norte peninsular

En el sur de Madrid, la sensación térmica sigue siendo muy alta incluso al caer el sol. Durante la jornada, los 40 grados han sido habituales y, tras la puesta de sol, los vecinos vuelven poco a poco a las calles y llenan las terrazas. El nivel 2 de alerta se mantiene en toda la Comunidad, agravado por las noches tórridas en las que la temperatura no bajará de los 25 grados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En Benamaurel, Granada, el calor es el único tema de conversación

En Benamaurel, Granada, el calor es el único tema de conversación. Los pocos vecinos que se atreven a salir buscan las escasas sombras, y comentan cómo antes el calor intenso se concentraba entre mediados y finales de agosto, pero ahora se prolonga incluso hasta septiembre y octubre. Este municipio ha visto aumentar los días de calor más que ningún otro punto de España: sus 2.300 habitantes han pasado de soportar 23 días al año con máximas por encima de los 30 grados a vivir 103 jornadas así. La diferencia se nota incluso entre pueblos cercanos, con tres o cuatro grados más que en otras localidades.

Los expertos señalan que este cambio no se debe solo al calentamiento global, sino también a la ubicación geográfica, en la cuenca de la Hoya de Baza, que favorece temperaturas muy altas, un clima seco y pocas precipitaciones. La localidad se ha convertido en una auténtica olla térmica, y sus habitantes confiesan que cada vez les cuesta más aguantar estas olas de calor, deseando que pasen cuanto antes.