Carlos Madrid 09 AGO 2025 - 09:00h.

¿Sigues buscando el libro perfecto para leer este verano? Estos son los que recomienda The New York Times

El último descendiente de los Medici, sobre su familia: "Mi apellido fue más una carga que un privilegio"

Por fin estamos en verano. Algo que es sinónimo siempre de más tiempo libre y, por lo tanto, para muchos y muchas, sinónimo también de lectura. La playa, la piscina o las tardes más largas son ese tipo de momentos ideales para ponerse con el libro que quedó pendiente durante el año. El problema es que llevamos mucho andado en este 2025 y, por lo tanto, seguramente mucho también por leer.

Si has caído en este artículo casi seguro que estás en este punto, por lo que desde la web de Informativos Telecinco hemos querido facilitarte esta –a veces ardua– tarea. Para no fallar, hemos hecho una selección de las novelas que recomienda nada más y nada menos que The New York Times para leer este verano.

'Imposible decir adiós' - Han Kang

Una que no podía faltar en esta lista es la última novela de Han Kang, la premio Nobel de literatura de este año. Una obra en la que la escritora explora a través de la ficción la masacre que ocurrió a finales de los años 40 en la isla de Jeju, una de las peores vividas en la historia de su país, Corea. Escrito con una prosa muy poética y sensorial, el libro es un himno a la amistad y un alegato contra el olvido. Una obra que nos invita a seguir adentrándonos en la maravillosa escritura de esta autora.

'Yoko' - David Sheff

'Yoko' es la biografía de Yoko Ono, es decir, la historia de una de las figuras más incomprendidas, reconocidas y estigmatizadas de los últimos tiempos. Escrita por David Shef, reconocido periodista y escritor estadounidense, y con la participación de la propia Yoko Ono, la obra busca arrojar luz sobre la que según el propio John Lennon es la artista desconocida más famosa del mundo. De esta forma, el fin último de su lectura es replantearnos la narrativa que ya conocemos sobre ella, es decir, destacar la importancia de Yoko como activista, artista vanguardista y feminista. También, como no podía ser de otra forma, hablar sobre el poder de la percepción pública a la hora de distorsionar e incluso destruir una vida. Algo de lo que Yoko Ono es gran conocedora.

'Unos cuantos sueños' - Chimamanda Ngozi Adichie

Tras una espera de diez años, hace poco llegó a librerías 'Unos cuantos sueños', el regreso de Chiamamanda Ngozi Adichie. Nombre que seguramente te suene por sus anteriores éxitos 'Americanah' o 'Todos deberíamos ser feministas'. Ahora, ha vuelto a las librerías con esta apasionante novela que narra la historia de cuatro mujeres, sus amores, anhelos y deseos. A través de una reflexión mordaz sobre las decisiones que tomamos y las que toman por nosotros, sobre nuestro mundo siempre interconectado, se trata de una obra plagada de observaciones conmovedoras e inquebrantables sobre el corazón humano. Todo ello contado con un lenguaje lleno de belleza y fuerza.

'Amanecer en la cosecha' - Suzanne Collins

Los lectores de 'Los juegos del hambre' están de enhorabuena: Amanecer en la cosecha, la quinta entrega de la saga, está en librerías (y además ha sido recomendada por The New York Times). Se trata de una precuela que profundiza en la historia de Haymitch Abernathy, conocido por ser el mentor de Katniss, y en sus vivencias durante la 50º edición de los Juegos del hambre. En ella, Haymitch es llamado a acudir a ellos, por lo que es separado de su familia y su novia. Pero cuando empiezan, el protagonista se da cuenta de que desde el Capitolio quieren que fracase. Algo que le llevará a luchar y a que el eco de esa batalla resuene mucho más allá de la mortífera arena.

'Isola' - Allegra Goodman

Allegra Goodman es una autora por descubrir en nuestro país. Por ello, no es extraño que su libro Isola no haya sido traducido al castellano todavía. La obra, que ha tenido buenísimas críticas en EEUU, está basada en la vida real de Marguerite de la Rocque de Roberval, una noble francesa que vivió en el siglo XVI. Su historia es famosa porque tras quedarse huérfana de joven se enamoró de un sirviente, un hecho que hizo que les abandonaran a los dos en una pequeña isla como castigo. Pero lejos de rendirse, la protagonista descubrió su fe y su ingenio y consiguió aguantar hasta que fue rescatada.

'The buffalo hunter hunter' - Stephen Graham Jones

La editorial La biblioteca de Carfax ha traído a las librerías varios libros del escritor Stephen Graham Jones, uno de los nuevos maestros del terror. Algunos de los títulos traducidos al castellano son 'Mi corazón es una motosierra', 'Mestizos' o 'El único indio bueno'. Seguramente que dentro de poco traigan también 'The buffalo hunter hunter', el libro que recomienda The New York Times entre sus lecturas para este verano. Una obra ubicada en el oeste americano que narra una historia de venganza de los indios americanos y que captura muy bien las vívidas voces de la época.