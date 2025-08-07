El festival de música electrónica celebra este verano su 11ª edición en Cullera estos 7, 8, 9 y 10 de agosto

El Medusa batirá el récord como mayor festival dance de España: 150 DJs en 8 escenarios simultáneos

Compartir







Luces, música, miles de personas vibrando frente al mar... y una infraestructura de seguridad que este año será la gran protagonista invisible del Medusa Festival. Tras los recientes incendios y emergencias vividas en el Tomorrowland, la organización del festival valenciano ha decidido no dejar absolutamente nada al azar. Y en esta ocasión, Medusa ha querido blindarse como nunca para evitar una situación parecida, tal y como informa Clara Marzà en el vídeo.

Desde Informativos Telecinco hemos podido comprobar junto al equipo de montaje las medidas de seguridad que protegerán a los casi 200.000 asistentes a partir de este 7 de agosto y hasta el día 10.

PUEDE INTERESARTE El nuevo escenario de Tomorrowland tras el incendio: ponen al DJ en una pantalla LED gigante junto al esqueleto calcinado

De acuerdo a lo que nos cuenta Ibai Cereijo, portavoz del Medusa Festival, el lanzallamas estará presente ya que "realza muchísimo el espectáculo y a la gente le encanta", pero lo han instalado "a una distancia suficiente como para que de ninguna forma pueda prender fuego a las telas, a los corchos o a las maderas".

Se ha hecho hincapié en la prevención ante incendios, pero también ante las altas temperaturas. Las horas que más preocupan son las horas centrales del día, de ahí que se hayan instalado zonas de sombra habilitadas, hasta 350 puntos de agua potable y duchas en las que se pueden refrescar a lo largo de toda la jornada.

PUEDE INTERESARTE Las posibles causas del incendio que ha devorado el escenario principal del festival Tomorrowland

"Me parece fenomenal, porque hemos estado en otros festivales que no tenían agua potable salvo que la compres y la verdad muy bien, a disfrutar de lo que se pueda", nos explica una de las jóvenes que ya se encontraba en la zona del camping.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Asimismo, desde el festival de Cullera de música electrónica más importante de nuestro país se han colocado otro de los refugios climáticos en los que un total de 800 personas disfrutarán de esta zona que, además de contar con la sombra, en el interior de los bungalós tienen aires acondicionados.