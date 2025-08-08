Una de las grandes novedades de esta edición es la incorporación del BMX adaptado, que ha atraído a más de 150.000 aficionados

La fiesta del deporte inclusivo que pone a niños en la piel de la discapacidad: "Si fuese ciega, jugar a futbol sería complicado"

Compartir







El festival urbano más importante de España, O Marisquiño, cumple 25 años y lo celebra en su ciudad de origen, Vigo. Lo que comenzó como un encuentro casi improvisado entre skaters se ha convertido en un evento que moviliza a más de un millar de trabajadores y atrae a más de 150.000 aficionados de todo el mundo.

Pese al calor, el ambiente es vibrante, las ruedas giran sobre el asfalto, los balones buscan la canasta, el spray colorea las paredes y la música invita a bailar. Entre las novedades de esta edición destaca la inclusión del BMX adaptado y del skate adaptado, modalidades que demuestran que los límites no existen y que seguirán sorprendiendo al público hasta el domingo.

Desde primera hora, el público se reparte por las diferentes zonas del recinto, con jornadas que se prolongan desde las 10:00 de la mañana hasta última hora de la noche. El festival no deja de crecer y este año ha redoblado su compromiso con el deporte adaptado, ofreciendo espacio a atletas que han encontrado en estas disciplinas una forma de superación personal.

Algunos participantes comparten historias de vida marcadas por accidentes o enfermedades, pero también por la resiliencia. Es el caso de Marcelo, competidor de BMX adaptado, que relata: "me motivaba el skate y fue lo que me ayudó a salir de la depresión del bache de quedarme ciego".

El evento también incluye charlas motivacionales de exatleta paralímpicos como Alejandro Marín López, quien reivindica que una discapacidad no define a la persona, sino que forma parte de ella, igual que cualquier otra característica.