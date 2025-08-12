Cada año se complica más elegir un solo tema como canción del verano

Taylor Swift anuncia el duodécimo disco de su carrera: título, color y fecha de lanzamiento

Compartir







Parece que la moda de tener una canción del verano está llegando a su fin. Ya no hay ningún tema que tarareemos o bailemos durante esta época del año al unísono, y en Informativos Telecinco hemos salido a la calle para comprobarlo.

En estos meses de calor, escuchamos música por todas partes, pero ¿Cuál es la canción del verano 2025? Algunas de las respuestas de los ciudadanos van desde 'Verano Rosa' de Karol G a 'Tuchat', de Quevedo, sin embargo, "todavía no hay una que le guste a todo el mundo como canción del verano", afirman muchos ciudadanos.

Cada año se complica más elegir un solo tema, con tantas canciones, ya ninguna se corona como la número 1. El pasado año, la colaboración entre el artista Omar Montes, Lola Índigo y Las Chuches, 'El pantalón', fue designada como la canción del verano en España según el análisis de tendencias musicales que realizó la compañía de audio en 'steaming', Spotify.