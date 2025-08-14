El cantante japonés falleció el 9 de agosto a causa de un cáncer de riñón que afrontó durante años

Su voz se hizo mundialmente famosa por interpretar el opening 'Pegasus Fantasy' de 'Los Caballeros del Zodiaco'

El cantante y compositor japonés Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB, falleció el pasado 9 de agosto a los 61 años a causa de un cáncer de riñón, según han confirmado su agencia de representación, Mojost, el pasado 13 de agosto de 2025.

El artista llevaba varios años conviviendo con esta enfermedad, que había afrontado mientras continuaba su actividad musical. Sus representantes destacaron que, incluso un día antes de su fallecimiento, Yamada seguía hablando de futuras actuaciones y de ajustes en sus nuevos temas, sin perder nunca la pasión por la música.

El funeral se celebró en la intimidad, acompañado por familiares y allegados, aunque se prevé organizar un evento abierto al público para que sus seguidores puedan despedirse de una de las voces más reconocibles de la animación anime.

La trayectoria de Nobuo Yamada

Nacido en Osaka (Japón) en 1964, Yamada alcanzó la fama en la década de los 80 como vocalista y letrista de la banda de hard rock y glam MAKE-UP. Su voz quedó grabada en la memoria de varias generaciones gracias a su interpretación de los icónicos temas del anime 'Los Caballeros del Zodiaco' ('Saint Seiya' en japonés), entre ellos el opening 'Pegasus Fantasy' y el ending 'Blue Forever', incluidos en los álbumes 'Saint Seiya Hits I' (junto a Mitsuko Horie) y 'Saint Seiya 1996 Song Collection'.

Tras su etapa en MAKE-UP, Yamada inició una carrera en solitario que lo llevó a poner su voz a canciones de distintas temporadas de la franquicia Super Sentai, como 'GōGō Sentai Bōkenger' y 'Tensō Sentai Goseiger'. También fue miembro de Project.R, un colectivo de intérpretes de las sintonías de Super Sentai.

En 2004, se reencontró con MAKE-UP para grabar el tema 'Never', incluido en la película 'Saint Seiya': Tenkai-hen Overture.

Su proyección internacional lo llevó a participar en eventos como el Anime Friends en Brasil en 2007, donde compartió escenario con artistas como Hironobu Kageyama, Masaaki Endō, Yoko Ishida, Kouji Wada y MoJo. Más recientemente, en septiembre de 2023, actuó junto a Yumi Matsuzawa en el Concierto Sinfónico de Saint Seiya: Pegasus Fantasy II —A Symphonic Experience— en Ciudad de México.