El auge del K-pop, el género coreano de música y baile y que ha conquistado al público adolescente

Con BTS y Black Pink a la cabeza, y gracias a la expansión de las redes sociales, las bandas coreanas han triunfado a escala mundial

Sus ritmos y bailes perfectamente coordinados se han apoderado del mundo en menos de una década. Tanto Black Pink como BTS se han convertido en algunos de los grupos de K-pop más escuchados del planeta, más allá de las fronteras de Corea del Sur, su país de origen. Este genero musical combina la música, el baile y el rap y hace referencia a las boybands y grupos de chicas que, a diferencia de otras bandas de éxito, se distinguen por sus minuciosas coreografías.

Ahora, con BTS a la cabeza, se han hecho mundialmente famosas, pero este estilo de música nació ya hace más de 25 años. Uno de los responsables en crear las bases para el K-Pop fue Lee So Man, considerado el padre de la industria. Se fijó en el concepto pop de bandas americanas como NSYNC, pero añadiéndole el gusto coreano por el baile y el rap. Su idea triunfó rápidamente en Japón y gran parte de Asia, pero no fue hasta los años 2000 cuando explotó la llamada Ola Hallyu. En ese momento, los K-Dramas y el pop coreano llegaron a rincones como México y comenzó así la época dorada del género con grupos como Super Junior, BIG BANG o Girls' Generation, entre otros.

Gracias al estallido de las redes sociales y a la posibilidad de replicar sus bailes en TikTok, este tipo de bandas, como Stray Kids, han conquistado al público adolescente de todo el mundo. Sus producciones generan más de diez mil millones de euros anuales a la economía de Corea del Sur, si bien cada vez es más común que actúen en otros países. Este mismo verano, los Stray Kids han actuado por primera vez en Madrid, donde causaron furor entre los fans de este estilo musical. Alrededor de sus canciones, los fanbases han creado todo un universo, imitando sus coreografías y hasta su modo de vestir.