Europa Press 14 AGO 2025 - 12:51h.

La artista estadounidense Taylor Swift ha anunciado que su duodécimo álbum, 'The Life of a Showgirl', verá la luz el próximo 3 de octubre de 2025 y entre las canciones -que también ha desvelado- habrá una colaboración con la artista Sabrina Carpenter. La estrella del pop ha adelantado el nombre del trabajo, las 12 canciones que lo componen y la portada del mismo, todo ello en el pódcast del jugador de fútbol americano y pareja de Swift, Travis Kelce, 'New Heights Show', que conduce el programa junto a su hermano, Jason.

Así, ha explicado que se trata de un trabajo que compuso durante su paso por Europa con la gira 'The Eras Tour' -la más taquillera de la historia, habiendo recaudado más de 1.900 millones de euros, según The New York Times-. "Este álbum trata sobre lo que sucedía entre bastidores en mi vida personal durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante. Surge del lugar alegre, salvaje y dramático en el que me encontraba en mi vida, y esa efervescencia se refleja en este disco. Y, como has dicho, son temazos", añadió Swift en la retransmisión del podcast.

Los nombres de las 12 canciones

Los nombres de las doce canciones también se han desvelado: 'The Fate of Ophelia', 'Elizabeth Taylor', 'Opalite', 'Father Figure', 'Eldest Daughter', 'Ruin the Friendship', 'Actually Romantic', 'Wi$h Li$t', 'Wood Cancelled!', 'Honey' y, por último, 'The Life of a Showgirl', que además de dar nombre al disco, contará con Sabrina Carpenter. Este trabajo llega después del lanzamiento de 'Tortured Poets Department' en 2024, un trabajo de 31 canciones que hace que parezca corto 'The Life of a Showgirl'.

Con los detalles del que será su álbum número 12, los swifties han manifestado su furor e impaciencia porque llegue la fecha del lanzamiento. La portada, en la que Taylor Swift aparece plastificada - tan solo su cara queda al descubierto - ha sido muy comentada y la publicación de las primeras fotos de promoción ha recibido más de ocho millones de 'likes' en la cuenta de la artista.