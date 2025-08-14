La reflexión del reparto juvenil de ‘Los Muértimer’: "Refleja la falta de comunicación entre padres e hijos"

Los jóvenes protagonistas de 'Los Muértimer' no solo interpretan, sino que se transforman a través de sus personajes

En una entrevista con Telecinco.es, comparten los aprendizajes emocionales que les deja la experiencia y reflexionan sobre el valor de la película como herramienta para mejorar la comunicación entre padres e hijos

¿Puede una película juvenil hacer que padres e hijos se entiendan mejor? Quizás sea esta la misión de 'Los Muértimer', la nueva producción de Telecinco Cinema que llega hoy a los cines de España. Como su nombre lo indica, la película retrata a una familia poco convencional (¿existe acaso un apellido más raro?) que se dedica al negocio fúnebre. Es una comedia que mezcla el misterio, la fantasía y una historia de mucha actualidad: el acoso escolar.

De eso hablamos con los actores más jóvenes del reparto. Diego Montejo, Iratxe Emparan, Melani, Adrián Checa y Bruna González encarnan a la pandilla de adolescentes que enfrentan diversos enredos en esta película, escapando de la mirada de los adultos, a quienes les ponen el cuerpo y la voz Belén Rueda, Alexandra Jiménez y Víctor Clavijo. Tal como en la vida real, la comunicación entre estas dos generaciones es de lo más complicada y confusa.

En una charla exclusiva con Telecinco.es, los cinco jóvenes nos revelan qué aprendizajes se llevan de esta experiencia y cómo esperan que impacte en las familias que la vean. A través de sus personajes, cada actor ha vivido su propio pequeño viaje emocional. Para Bruna, interpretar a Sofía —una chica reservada que aprende a abrirse al grupo— fue un reto que le ayudó a ponerse en la piel de alguien muy distinto a ella. “Me quedo con la evolución de Sofía. Al principio no deja entrar a nadie, pero acaba creando una familia con ellos”, explica.

Iratxe, que da vida a Gabi, confiesa que le ha inspirado especialmente la valentía de su personaje: tomar decisiones sin pensar demasiado y enfrentarse a lo desconocido sin miedo. Diego, que interpreta a Nico, el protagonista, ha conectado con la sensibilidad de su papel y con la libertad con la que expresa lo que siente. “Si todos fuéramos tan sinceros emocionalmente como Nico, habría menos conflictos”, asegura.

Melani, que da vida a Raquel, destaca el valor de reconocer los propios errores, una cualidad que su personaje desarrolla en la historia y que ella misma admira profundamente. “Pedir perdón y seguir adelante es algo que a veces se nos olvida”, comenta. Adrián, por su parte, subraya el compromiso emocional que implicó el rodaje, especialmente con un tema tan delicado como el bullying.

Una película que también habla de padres e hijos

Aunque la historia gira en torno a un grupo de adolescentes, los actores creen que Los Muértimer puede servir como puente entre generaciones. Durante la entrevista, coinciden en que muchas escenas reflejan dinámicas familiares reales, con padres que no siempre saben cómo comunicarse con sus hijos, y adolescentes que a veces sienten que no son escuchados.

“La peli toca ese punto exacto en el que los padres creen estar haciendo lo mejor, pero se olvidan de preguntar cómo está su hijo de verdad”, reflexiona Iratxe. Melani apunta que hay momentos en los que “los adultos se pueden sentir identificados y quizá darse cuenta de que no siempre lo hicieron bien”.

Todos confían en que la historia invite al diálogo dentro de las familias. Porque aunque haya fantasmas, humor y aventuras, 'Los Muértimer' también habla de crecer, de equivocarse y de aprender a mirar a los demás con más empatía… incluso dentro de casa.

De Eurovisión Junior a su primera película: Melani García debuta como actriz en Los Muértimer

Melani García, conocida por representar a España en Eurovisión Junior con tan solo 12 años, ha dado un nuevo paso en su carrera artística: su salto al cine. En 'Los Muértimer', interpreta a Raquel, una de las adolescentes protagonistas, en lo que supone su primer papel como actriz en una película.

Aunque no tiene experiencia previa en rodajes, Melani confiesa que se ha sentido “súper afortunada” de haber sido parte de este proyecto y de haber trabajado tanto con compañeros de su edad como con actores veteranos. “Yo vengo más del mundo de cantar y bailar, pero esto ha sido muy especial”, explica emocionada.

A pesar de los nervios iniciales, su formación artística previa y su carácter polifacético le han ayudado a adaptarse rápidamente. Como ella misma reconoce, interpretar a Raquel le ha permitido explorar una faceta nueva y enriquecedora: “Ha sido una toma de contacto muy bonita con el mundo del cine”.