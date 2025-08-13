Hablamos con los actores que encarnan a los padres de una peculiar familia en la película que llega mañana a los cines

Desde sus vivencias personales hasta los referentes ochenteros que marcaron sus personajes, Alexandra y Víctor se muestran más auténticos que nunca, ¡dale play!

Mañana llega a los cines la nueva producción de Telecinco Cinema y Pokeepsie Films, 'Los Muértimer', dirigida por Álvaro Fernández Armero. Se trata de una película que mezcla misterio, terror y humor fúnebre, pero quienes la han hecho posible nos han contado en exclusiva que para ellos va mucho más allá de una simple aventura en pantalla.

En 'Los Muértimer', Alexandra Jiménez interpreta a una madre excéntrica y entrañable, alejada del arquetipo tradicional del cine familiar. Sin embargo, fue fuera del guion donde la actriz compartió uno de los momentos más personales y honestos de la entrevista: su experiencia con el acoso escolar, algo que sufre el protagonista de la película.

"En aquel momento no se llamaba bullying", recuerda. "Se decía que te estaban haciendo la vida imposible. Y qué difícil era eso, qué hostil me resultaba el mundo." Lo cuenta sin dramatismos, pero con mucha claridad. Su adolescencia estuvo marcada por el rechazo, pero también por el aprendizaje.

Lejos de ocultar esa etapa, la reivindica como parte de su crecimiento personal. "Me ha servido para saber quién soy y para no preocuparme por formar parte de ningún grupo. He aprendido a estar bien conmigo misma", asegura. Su relato no solo habla de dolor, sino de transformación: de cómo una experiencia traumática puede convertirse en una fuente de autoestima y fortaleza.

Sobre su relación con la muerte, Alexandra confiesa que lo que realmente le cuesta gestionar es la pérdida de los demás. "La mía no me da miedo, pero la de los otros… eso es algo que todavía no tengo colocado", admite. No habla desde el temor, sino desde un respeto profundo a los vínculos que nos definen.

Víctor Clavijo: "He sido parte del bullying sin saberlo"

A su lado, Víctor Clavijo también se mostró vulnerable. Reconoció que, aunque no fue víctima de acoso, sí participó en dinámicas grupales que con el tiempo comprendió como dañinas. “No lo veías así entonces, pero ahora sabes que no estaba bien. No me siento orgulloso”, confesó.

Ambos actores coincidieron en que el cine familiar puede ser una poderosa herramienta para abrir conversaciones que normalmente se silencian: sobre el miedo, el duelo, la exclusión o el deseo de pertenecer. Temas universales que, tratados con sensibilidad, tocan tanto a niños como a adultos.

¿Qué referentes marcaron a los adultos de 'Los Muértimer'?

Aunque 'Los Muértimer' es una película actual, su alma es puramente ochentera. Víctor Clavijo confesó que referencias como 'Los Goonies', 'El club de los cinco', 'Stranger Things' o incluso el universo de Tim Burton estuvieron muy presentes durante el proceso creativo: "Ese sabor a aventuras con amigos, a misterio inventado en el campo, está en la película".

Por su parte, Alexandra Jiménez sorprendió al revelar que también se inspiró en las amas de casa de los años 50 para dar vida a su personaje: "Acabé viendo pelis de Doris Day. Buscaba ese punto absurdo y cómico que marcara la diferencia". Una mezcla inesperada de influencias que hace que esta historia juvenil conecte tanto con padres como con hijos. ¡Dale play!