Redacción Uppers 21 AGO 2025 - 12:31h.

"Era como un pegamento cósmico o algo así. Cuando murió, todo se vino abajo”, reflexiona sobre el músico en una entrevista con 'The Hollywood Reporter'

Han pasado casi diez años desde que David Bowie dejó este plano terrenal para volver a las estrellas. Durante todo este tiempo su figura ha seguido resonando como un faro para todos aquellos que osan desafiar las expectativas y romper las reglas. Pero el vacío que dejó es aún mayor para quienes le conocieron personalmente. Entre ellos, el actor Gary Oldman, que ha recordado en una entrevista con 'The Hollywood Reporter' la profunda amistad que mantuvieron durante décadas.

Al protagonista de 'Drácula de Bram Stoker' le parece que desde la partida del Duque Blanco las cosas no han hecho más que empeorar, en general. “¿No sientes que desde que murió el mundo se fue a la mierda? Era como un pegamento cósmico o algo así. Cuando murió, todo se vino abajo”, reflexiona.

El actor confiesa que a menudo extraña a Bowie ("era muy, muy, muy divertido") y piensa en cómo reaccionaría ante ciertos eventos actuales. Durante la conversación Oldman destaca la influencia que el músico tuvo en su propia carrera, a través de su ejemplo como innovador siempre dispuesto a correr riesgos creativos: “Siempre estaba desafiando los límites. Era inspirador porque no tenía miedo de probar cosas".

“David siempre decía: ‘Cuando te adentras en el agua y puedes sentir la arena bajo tus pies, te sientes seguro y en calma. Pero si vas un poco más lejos, donde tus pies no tocan el fondo, estarás en un lugar donde puedes hacer tu mejor trabajo'”, recuerda.

Orígenes y demonios compartidos

Oldman y Bowie compartieron orígenes similares en el Londres de los años 50 y 60, lo que quizás contribuyó a forjar un vínculo especial entre ambos. Coincidieron por primera vez en 1988, en el teatro Duke of York en Londres. Oldman había ido a visitar a un amigo que actuaba en una obra, y entre bambalinas apareció Bowie. Después de charlar y cenar en grupo, ambos terminaron compartiendo mesa de café y cigarrillos.

“Nos llevamos muy bien. Él viene de la misma zona que yo. Yo no quería obtener nada de él, él no quería nada de mí”, contaba en una entrevista en 'Daily Mail'. También compartían demonios. Ambos habían luchado contra las adicciones y se habían reinventado varias veces.

Colaboraciones audiviovisuales

Su amistad trascendió lo personal y se extendió a varias colaboraciones profesionales. En 1996, ambos actuaron en la película biográfica 'Basquiat', dirigida por Julian Schnabel, donde Bowie interpretó al mentor del artista, Andy Warhol. Años más tarde, el músico lo invitó a participar en el videoclip de 'The Next Day', junto a Marion Cotillard. "Dave simplemente me mandó un correo, de la nada, diciendo: ‘¿Quieres venir a interpretar a un sacerdote por un día?", contó el actor al 'Daily Mail'.

Bowie mantuvo en el más absoluto secreto la batalla que libró contra el cáncer de hígado que finalmente acabó con su vida, pero Oldman fue uno de los pocos a quienes sí contó lo que ocurría. Cuando el actor se encargó de recibir el 'Icon Award' en los premios Brit en nombre del cantante, en su discurso destacó: “David, fuiste mortal, pero tu potencial era sobrehumano, y tu música extraordinaria sigue viva. Te amamos y te agradecemos".