Jerry Adler dio vida a ‘Hesh’ Rabking, uno de los asesores más cercanos de Tony Soprano, desde 1999 hasta 2007

Otras series en las que ha participado son: 'Mad About You', 'Rescue Me', 'The Good Wife' y 'Transparent'

Jerry Adler, conocido por su papel en la serie de ‘Los Soprano’ como Herman ‘Hesh’ Rabkin, ha muerto a los 96 años, según ha informado su familia.

También su amigo Frank J. Reilly ha confirmado el fallecimiento del actor con un emotivo mensaje en sus redes sociales que ha acompañado de una serie de fotografías.

“El gran actor, mi amigo Jerry Adler, falleció hoy a los 96 años. Lo conocen por uno de sus papeles icónicos y por muchas de sus apariciones como actor invitado. Nada mal para alguien que no empezó a actuar hasta los 65”, ha escrito.

‘Hesh’ Rabking en ‘Los Soprano’

Jerry Adler comenzó a trabajar en cine y televisión en los años 90. Hasta entonces, su trayectoria profesional estuvo ligada al teatro.

La primera película en la que trabajó fue 'Misterioso asesinato en Manhattan', de Woody Allen. Era 1993. Desde entonces, trabajó en series como 'Mad About You', 'Rescue Me', 'The Good Wife' y 'Transparent'.

No obstante, la que le catapultó a la fama mundial fue ‘Los Soprano’, donde dio vida a ‘Hesh’ Rabking, uno de los asesores más cercanos de Tony Soprano, desde 1999 hasta 2007.