Diego Borella, asistente de dirección en la producción de 'Emily in París', ha muerto a sus 47 años

El profesional ha fallecido en pleno rodaje de uno de los capítulos de la nueva temporada de la serie protagonizada por Lily Collins

Tragedia en el rodaje de la serie 'Emily in París'. Diego Borella, asistente de dirección en la producción de Netflix, ha muerto a los 47 años mientras grababa uno de los capítulos de la ficción de Netflix en un hotel de Venecia, Italia.

Según ha comentado el equipo de grabación de la serie protagonizada por Lily Collins, el profesional comenzó a encontrarse mal en uno de los momentos del rodaje.

La muerte de Diego Borella, asistente de dirección en la producción de 'Emily in París'

Sobre las 19:00, Diego Borella se desplomó en el suelo y fue inmediatamente atendido por el equipo sanitario de al serie que acompaña a la grabación para asistir cualquier percance.

A través de un desfibrilador, los médicos de la serie de Netflix intentaron reanimar al asistente de dirección de 'Emily in París'. A los pocos minutos, los servicios de emergencia y los carabineri llegaron a las instalaciones del hotel veneciano. Sin embargo, nadie pudo hacer nada por salvarle la vida a Borella.

"Nuestra ambulancia llegó a las 18:42 horas", explican desde el servicio de emergencias italiano.

En el comunicado lanzado por el servicio de emergencias se ha explicado que "los sanitarios del 118 continuaron durante mucho tiempo con los intentos de reanimación. Al final, todos los esfuerzos resultaron inútiles y, alrededor de las 19:30, se certificó el fallecimiento".

Grabaciones suspendidas y conmoción en el entorno del ayudante de producción

El fallecimiento del asistente de dirección en la producción de Netflix ha causado gran conmoción en el equipo de la serie 'Emily in París'. Por eso, las grabaciones de los capítulos que se estaban llevando a cabo han sido suspendidas en señal de luto.

La noticia ha generado gran pesar y tristeza en el mundo audiovisual y en la ciudad de Venecia, zona en la que era especialmente conocido Diego Borella.

Nada más conocer el fallecimiento, el concejal de turismo de Venecia, Simone Venturini, ha expresado sus condolencias y ha querido reconocer el trabajo y el legado que el asistente de dirección en la producción ha dejado.