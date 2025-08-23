Javier Cid, periodista de 'El Mundo', ha sido hallado muerto en su domicilio en La Latina, en Madrid

A lo largo de su carrera, destacó por su defensa de los derechos LGTBI, por lo que recibió el Premio Alan Turing

Javier Cid, periodista de 'El Mundo', ha sido hallado muerto en su domicilio en La Latina, en Madrid, a los 46 años. Una triste e inesperada noticia que ha sacudido al mundo de la comunicación en la tarde del viernes.

Sus compañeros del periódico 'El Mundo' han publicado la noticia y minutos más tarde, Pepa Romero, presentadora de 'YAS Verano' ha anunciado su muerte entre lágrimas: "Le teníamos un gran cariño, yo personalmente, Lorena también, mandamos un abrazo enorme a la familia y a ti, Javier, allá donde estés, un beso enorme".

Por su parte, su compañero Antonio Lucas, le ha despedido en una columna publicada por El Mundo. “Tendríais que haberle conocido: inquieto, mordaz, rápido, viajero, presuntamente disparatado, certeramente trabajador”, cuenta.

Premio Alan Turing por su defensa de los derechos LGTBI

Cid, oriundo de Zamora, creció en Pamplona, donde se licenció en Historia. Más tarde se trasladó a Madrid, donde completó el Máster de Periodismo de ‘El Mundo’, según publica este diario.

El periodista trabajó en diferentes cabeceras de Unidad Editorial y como colaborador en programas de televisión. En la última etapa, ejercía como Jefe de Sección en Gran Madrid, la revista diaria de ‘El Mundo’ de información local.

A lo largo de su carrera, destacó por su defensa de los derechos LGTBI, tanto es así que en 2019 recibió el Premio Alan Turing.

Además, escribió dos novelas, la primera bajo un seudónimo 'Diario de Martín Lobo'.