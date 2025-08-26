Ángela Molina y Lio Malca reciben la llave de Ibiza por su amor incondicional a la isla y su contribución cultural

Anoche se entregaron las llaves de la ciudad de Ibiza a dos grandes amantes y defensores de sus playas, pueblos y gentes: la actriz Ángela Molina y el galerista colombiano Lio malca.

El primer requisito para recibir la llave de Ibiza es amar la isla por encima de todo, y ambos premiados lo cumplen con creces.

Ángela Molina expresó: “Tengo una llave para ti. La llave de mi isla. De la que no sé hablar en otro idioma que no sea el de la gratitud.” La actriz eligió la isla Blanca para vivir y para nacer a sus hijos, y añadió: “Sólo hay una manera de no acabar nunca de hablar de Ibiza. Y es hablar de sus gentes. Que no te permiten nunca estar mal.”

Por su parte, el coleccionista de arte colombiano se enamoró de Ibiza hace 10 años y comentó: “Que sentía una necesidad de retribuir este gran regalo.” Para ello, creó un antiguo almacén de sal convertido en espacio de exposiciones, aportando así a la vida cultural de la isla.