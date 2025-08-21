Celia Molina 21 AGO 2025 - 10:43h.

La revista especializada 'Fiesta & Bullshit' ha comunicado la noticia de la muerte del músico, que ganó el premio al Mejor DJ Nacional

Todavía no han trascendido las causas de su fallecimiento

Las redes sociales se han llenado de condolencias por la muerte del DJ Álex Kentucky, sin que todavía se hayan dado a conocer las causas del fallecimiento. Natural de Canarias, este profesional de la música electrónica se había afincado en Ibiza, donde conquistó al público y colegas con sus sets elegantes de deep house, estilo que le valió reconocimientos como Mejor DJ Nacional y Mejor DJ de Deep House. La noticia fue difundida por la revista especializada Fiesta & Bullshit, que recogió las sentidas palabras que el DJ Jordi Carreras publicó en su cuenta de Instagram:

"Hoy la música se viste de luto, y el corazón duele aún más cuando se despide a un verdadero amigo. Nos dejas un legado musical inmenso, lleno de sensibilidad y profundidad, que seguirá sonando en cada uno de nosotros. Los que compartimos contigo amistad y trabajo sabemos que tu presencia será irreemplazable. Gracias, Alex, por tu confianza, por tu cercanía y por la verdad de tu amistad. Tu esencia permanecerá eterna en la música y en nuestros recuerdos", decía, provocando una ola de comentarios de otros fans, sorprendidos por la triste noticia.

Dos muertes de DJ's en Ibiza en tan solo un mes

El lamento por esta pérdida ha sido global, pues otros DJ's extranjeros como Yves Murasca también han mostrado su dolor por la muerte de Álex Kentucky. "Alex, eras una persona muy especial: humilde, con los pies en la tierra y siempre con la música en el corazón. Me rompe el corazón escribir estas palabras. El mundo ha perdido un alma increíblemente valiosa. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Adiós, querido Alex. Te echaremos mucho de menos. Hasta que nos volvamos a encontrar al otro lado", escribió ayer mismo ayer en sus redes sociales.

El fallecimiento de este DJ apenas un mes después de la muerte de otro compañero de profesión, también en Ibiza: la del famoso DJ Godzi. Su deceso está rodeado de una gran polémica, pues podría estar vinculado con una negligencia por parte de la Guardia Civil de la isla. Todo ocurrió cuando, tras la llamada de un vecino que se quejaba del volumen de la música, los agentes se presentaron en la casa del DJ y éste, en un momento dado, sufrió graves fracturas que le causaron la muerte, tal y como ha revelado la autopsia complementaria que le ha realizado su familia.