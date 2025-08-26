La película, que narra el viaje de Marina para descubrir la historia de su padre fallecido, conquistó al público del Festival de Cannes

La directora Carla Simón, reconocida internacionalmente, presenta su tercera película, Romería, que cierra una trilogía ambientada en Vigo y concebida como un homenaje a la memoria familiar. La cinta sigue a Marina, una joven que emprende un viaje para conocer la verdadera historia de su padre fallecido.

Simón vuelve a indagar en su pasado con valentía. “Tiene un punto autobiográfico, mi familia es de Vigo y yo también perdí a mis padres cuando era muy pequeña, a causa del sida”, explica la cineasta.

Cuando estaban acabando el proceso de casting y todavía seguían buscando a la protagonista que mejor encajaba, dieron con Lucía. Fue descubierta en la calle tras volver de unos campamentos, y su debut ha sorprendido como una auténtica revelación. También el actor Mich se unió al reparto de manera fortuita: “Vi una foto suya en Instagram y pensé que encajaba mucho”, cuenta la directora.

Romería se estrenó en Vigo hace unos meses y conquistó al público del Festival de Cannes, donde el equipo desfiló junto a Carla Simón, embarazada de ocho meses. Una imagen que muchos interpretaron como metáfora de su cine, películas que nacen de las entrañas.