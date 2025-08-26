El certamen reconoce la trayectoria de una de las actrices más influyentes de la última década

La gala se celebrará en el Auditorio Kursaal y estará seguida de la proyección de su nueva película

Compartir







La actriz y productora estadounidense Jennifer Lawrence recogerá el próximo 26 de septiembre uno de los Premios Donostia en la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La ceremonia tendrá lugar en el Auditorio Kursaal y, tras la entrega del galardón, se proyectará su última película, Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay.

El Festival ha subrayado que este premio honorífico distingue la trayectoria de Lawrence, considerada “una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo” y ganadora del Óscar en 2013 por su papel en Silver Linings Playbook (El lado bueno de las cosas), dirigida por David O. Russell.

Un punto de inflexión en su carrera

En Die My Love, Lawrence asume un papel protagonista y también participa como productora. La película, ambientada en la América rural, narra la historia de una mujer atrapada entre el amor y la locura. Se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes y ha sido descrito como un momento clave en la carrera de la intérprete.

Una trayectoria llena de éxitos

Además de El lado bueno de las cosas, Lawrence ha encabezado títulos como American Hustle (La gran estafa americana), Don’t Look Up (No mires arriba), Joy y la saga The Hunger Games (Los juegos del hambre). En 2018 amplió su carrera al ámbito de la producción al cofundar Excellent Cadaver, una compañía dedicada a proyectos arriesgados junto a su socia Justine Ciarrocchi.

El trabajo de su productora

Bajo este sello, Lawrence ha impulsado películas como Causeway, No Hard Feelings (Sin malos rollos) y documentales premiados como Zurawski v. Texas y Bread & Roses, este último reconocido con el prestigioso galardón Peabody. Su último proyecto es precisamente Die My Love, que llegará a los cines el próximo 7 de noviembre y en el que comparte cartel con Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lynne Ramsay, directora reconocida

La escocesa Lynne Ramsay (Glasgow, 1969) debutó con Ratcatcher (1999) en la sección Un Certain Regard de Cannes y más tarde presentó Morvern Callar (2002) en la Quincena de Realizadores, logrando el Premio FIPRESCI en San Sebastián. Su filmografía incluye títulos tan reconocidos como We Need to Talk About Kevin (Tenemos que hablar de Kevin, 2011) y You Were Never Really Here (En realidad nunca estuviste aquí, 2017), con la que obtuvo en Cannes el Premio al Mejor Guion y otorgó a Joaquin Phoenix el galardón al Mejor Actor.