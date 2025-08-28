Emma Stone ilumina Venecia con 'Bugonia', de Yorgos Lánthimos

20 películas más pelearán por el codiciado león de oro en esta edición de la Mostra

George Clooney se retira del Festival de Cine de Venecia por problemas de salud: las explicaciones de su representante

Hollywood está presente en la muestra de Venecia. Una de las actrices del momento, Emma Stone, reafirma su papel como musa absoluta del director griego Lanthimos. En 'Bugonia' interpreta a una CEO todopoderosa a la que dos personajes conspiranoicos secuestran, convencidos de que es una alienígena dispuesta a destruir el planeta.

Venecia entera gira en torno a ella. Emma Stone es una de las estrellas más aclamadas de la alfombra roja. Ya es la musa de director Yorgos Lánthimos, que un festival tan marcado por el genocidio en Gaza, se ha atrevido a llevar un pin en apoyo a Palestina. Su apuesta es 'Bugonia', una comedia de ciencia ficción con toques de humor negro. En ella vemos a una Emma Stone algo cambiada.

Regresan después del éxito en 2023 con 'Pobres Criaturas'. Otro al que buscaban las cámaras era George Clooney. Sin embargo, el actor de 64 años se ha visto obligado a cancelar varias de sus actividades debido a problemas de salud.

Según ha confirmado uno de sus representantes a la revista 'People' este jueves 28 de agosto, Clooney padece una infección sinusal que, por recomendación médica, le obliga a reducir su agenda de compromisos. "Desafortunadamente, George tiene una infección sinusal y, por orden médica, tuvo que reducir sus actividades hoy", ha explicado.

20 películas más pelearán por el codiciado león de oro en esta edición de la Mostra. Ahora es la crítica quien tendrá que dar el veredicto final.