El diestro colombiano, que se mantuvo en el ruedo y cortó una oreja, fue trasladado a la UCI

Sufrió dos cornadas, una primera de 25 centímetros y en la ingle y otra de 10 centímetros a escasos centímetros del ano

El torero Juan de Castilla ha sufrido dos cornadas en la plaza de toros de Bayona, Francia. El diestro colombiano, que se mantuvo en el ruedo y cortó una oreja, fue trasladado de la enfermería a la UCI, de donde se prevé que este domingo sea trasladado a planta.

El matador fue empitonado por el primer toro de la tarde del sábado de la ganadería de Francisco Javier Araúz de Robles durante la denominada ‘Corrida de la Oportunidad’ en Bayona, Francia, según publica ‘La Razón’.

En uno de los momentos finales, el toro embistió a Juan de Castilla y lo levantó por los aires, pero Juan de Castilla aguantó hasta matar el toro. Cortó la única oreja de la jornada.

Operado con éxito

Después le llevaron a la enfermería donde comprobaron que había sufrido dos cornadas, una primera de 25 centímetros y en la ingle y otra de 10 centímetros a escasos centímetros del ano y del intestino. Ninguna afectó a ningún órgano vital.

No obstante, el torero tuvo que ser trasladado a la Clínica Belharra de Bayona, donde ha sido operado con éxito. Ahora se encuentra en la UCI, pero se espera que este domingo sea trasladado a planta.