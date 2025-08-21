El diestro ha sido uno de los protagonistas de la crónica social de este verano tras ser detenido y cancelar varios de sus compromisos

Cayetano Rivera cancela sus corridas en Ciudad Real y Málaga: "Aún no estoy físicamente preparado"

Este pasado miércoles 20 de agosto, Cayetano Rivera ha roto el silencio que había mantenido durante varias semanas a través de un comunicado en su cuenta oficial de X -antes Twitter-. El torero, que arrastra un verano convulso tras su sonada detención en Madrid y la posterior cancelación de varias corridas, ha anunciado su vuelta a los ruedos y ha fijado una fecha concreta para su reaparición: este próximo sábado 23 de agosto en Tomelloso.

"Hola a todos, me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso", comienza el mensaje. "La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!", ha sentenciado.

La misiva no ha tardado en viralizarse, ya no solo porque supone su regreso a las plazas, sino también una declaración de intenciones después de semanas de rumores sobre su estado personal y profesional.

Su polémico verano

La expectación se entiende si se recuerda lo ocurrido a finales del pasado mes de junio, cuando el diestro fue detenido en Madrid tras un altercado en un restaurante de comida rápida. Según trascendió, todo comenzó por una disputa con los empleados que acabó derivando en la intervención policial. Los agentes le acusaron de resistencia y desobediencia, y el torero pasó unas horas en comisaría.

Ante el revuelo mediático, Rivera reaccionó con un primer comunicado en el que se defendió tajante: "En ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad". Asimismo, manifestó que "en ningún momento amenacé ni agredí a nadie" y que lo consideraba una "profunda injusticia".

Problemas médicos

A los problemas legales se sumaron los médicos. Tal y como reveló junto a los partes clínicos, sufrió una fractura de falange, un hematoma glúteo y una fuerte contusión en el pectoral. Lesiones que le obligaron a cancelar compromisos ya cerrados, como la corrida de Santander prevista para el 26 de julio. También anuló los que ya tenía agendados en Ciudad Real y Málaga.

"Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo", apostilló. Aquel mensaje reflejaba que el diestro estaba siendo prudente pese a la presión de la temporada taurina y las ganas de su público de volver a verle.

Los detalles de su regreso

Ahora, con este anuncio de apenas unas líneas, Rivera deja claro que ha dado un paso adelante: que las dolencias están superadas y que ya se siente en condiciones de reaparecer.

La elección de Tomelloso tampoco es casual. Se trata de una feria con tradición y gran acogida en Castilla-La Mancha, pero al mismo tiempo un escenario menos mediático que plazas como Málaga o Madrid.

Compartirá cartel con David Fandila 'El Fandi' y Antonio Linares. Una oportunidad ideal para retomar el pulso a la temporada sin la presión de los grandes focos.