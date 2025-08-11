La cornada afectó a tejido subcutáneo, fascia muscular así como un desgarro del abductor mayor

PontevedraEl torero José Antonio Morante de la Puebla ha recibido el alta hospitalaria tras la cornada que sufrió el domingo en la Feria de la Peregrina, en Pontevedra.

El diestro fue corneado por el primer toro de la tarde y fue intervenido de las lesiones en la enfermería de la propia plaza de todos y, posteriormente, trasladado al hospital Quirón de Pontevedra.

Morante de la Puebla ha estado unas horas en observación en el hospital Quirón de Pontevedra y después ha recibido el alta hospitalaria, han confirmado a EFE fuentes del centro sanitario.

El torero fue corneado en el muslo derecho

El parte médico recoge que sufrió una herida por asta de toro en la cara interna del muslo derecho, de 10 centímetros, que afectó a tejido subcutáneo, fascia muscular así como un desgarro del abductor mayor.

La herida por la cornada presentaba dos trayectorias, una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros.

Según el parte médico, las lesiones eran de pronóstico grave.

El diestro se enfrentaba a un toro de Garcigrande cuando en un pase el animal le cogió por el muslo. Entonces, el torero se fue al suelo y, tras incorporarse, fue llevado a la enfermería de la plaza de Pontevedra para recibir las primeras atenciones.

Alejandro Talavante acabó con el toro

El matador de La Puebla del Río, que tiene 45 años, no pudo continuar la lidia como consecuencia de las lesiones que se produjo. Alejandro Talavante fue el encargado de acabar con el toro que sorprendió a Morante.

El diestro tenía compromisos para otras ocho corridas en diferentes ciudades españolas durante el mes de agosto.