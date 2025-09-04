La 'boy band' de los 90 celebra tres décadas de carrera con un espectáculo futurista en la capital del ocio

Las entradas no bajan de 500 euros y ya están completamente agotadas hasta febrero

Fueron el fenómeno fan de toda una generación y hoy, tres décadas después, siguen levantando pasiones. Los Backstreet Boys cumplen 30 años de carrera y lo celebran a lo grande con una serie de macroconciertos en Las Vegas.

El grupo arranca cada show en un escenario considerado el más futurista del mundo, rodeado por 54.000 pantallas LED que envuelven a los cinco integrantes en una experiencia de realidad virtual ante 20.000 espectadores entregados a la nostalgia.

Tres décadas de luces y sombras

Los miembros de la banda, que hoy tienen entre 45 y 53 años, arrastran una historia marcada por éxitos, pero también por dificultades: denuncias por abusos, un manager que les estafó millones, fallecimientos de hermanos y problemas de salud que alteraron sus voces.

Una segunda vida en la música

Pese a todo, los Backstreet Boys nunca se rindieron. Treinta años después, han logrado regresar a las listas de los discos más vendidos y demostrar que siguen siendo un referente en la música pop internacional.

Entradas por las nubes

Las actuaciones en Las Vegas se extenderán hasta febrero y las localidades se han agotado en tiempo récord. El precio más bajo supera los 500 euros, una prueba de que la nostalgia sigue teniendo un valor muy elevado para sus seguidores de ayer y de hoy.

De ídolos adolescentes a referentes adultos

Hace tres décadas, miles de jóvenes soñaban con tenerlos como novios ideales. Ahora, su público más fiel, ya maduro, reconoce que siguen irradiando energía, aunque la verdadera magia está en comprobar que “no hay mejor espejo que el amigo viejo”.