Rocío Doñoro 05 SEP 2025 - 17:04h.

Así será el funeral de Giorgio Armani, fallecido a los 91 años

Milán ha amanecido hoy de luto y con los preparativos para acoger durante este fin de semana el funeral del diseñador Giorgio Armani, icono de la moda y de la elegancia que falleció este jueves a los 91 años. Su legado va mucho más allá de las pasarelas. Ha llegado al cine, al sector hotelero, restaurantes y accesorios. Se calcula que su fortuna podría llegar incluso a los 10.000 millones de euros.

Giorgio Armani empezó queriendo dedicar su vida a la medicina, pero terminó revolucionando la moda. A lo largo de toda su vida creativa fue mucho más que el embajador del 'Made in Italy'. Su talento, además de las pasarelas y diseños espectaculares, puso el foco en el cine, vistiendo a las más importantes figuras de la constelación de Hollywood a los que vistió con una elegancia inigualable.

Fue pionero en despojar al traje chaqueta de camisa

Armani colaboró en 200 películas y entre sus principales logros está el haber quitado la rigidez al traje, haciéndolo más fluido como vimos en una jovencísima Julia Roberts que en 1990 se enfundó en un traje masculino en la gala de entrega de los Globos de Oro.

En ese misma línea también fue pionero en despojar al traje de camisa y cambiarlo por camiseta como vimos en la famosa pareja protagonista de Miami Vice. Por eso se le considera un visionario de la moda al saber utilizar el cine para promocionar su marca, algo que le permitió también convertirse en el rey de la alfombra roja. Tras vestir a figuras del celuloide como Nicole Kidman, Penélope Cruz o Cate Blanchett, Armani aseguró que "lo importante para mí es que la gente lleve mi ropa", algo que logró por todo lo alto al ser el diseñador que más actores ha vestido para recoger un Oscar.

