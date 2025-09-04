Giorgio Armani creó una fundación para que el grupo Armani, tras su muerte, quedara en manos de la familia y personas de confianza

Así será el funeral de Giorgio Armani, fallecido a los 91 años

El mundo de la moda se ha vestido de luto este jueves, 4 de septiembre, tras conocerse la muerte de Giorgio Armani a los 91 años. El diseñador italiano ha fallecido en Milán acompañado de su familia y de Pantaleo 'Leo' Dell'Orco, su compañero durante las dos últimas dos décadas.

Armani era el único gran accionista de la firma que fundó junto al arquitecto, también italiano, Sergio Galeotti en 1975. Este último era el responsable de la parte financiera y Giorgio se hacía cargo del área creativa. Una década después, en agosto de 1985, Galeotti murió.

Giorgio Armani no tenía hijos que pudiesen hacerse cargo del imperio que generó unos ingresos de 2.300 millones de euros el año pasado. Por ello, con la idea de que la sucesión transcurriese sin sobresaltos cuando él no estuviese, creó una fundación en 2016. Así lo detalló él mismo al 'Corriere della Sera' durante una entrevista.

¿Qué ocurrirá ahora con el grupo Armani?

Giorgio Armani, nacido el 11 de julio de 1934 en la localidad italiana de Piacenza, capital de la provincia homónima, en la región de Emilia-Romaña, comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Milán. Sin embargo, abandonó dichos estudios después de tres años para explorar su pasión por la estética y el diseño.

Armani tenía dos hermanos, Rosanna y Sergio, ya fallecido. Su hermana, dos sobrinas, Silvana y Roberta, y un sobrino, Andrea Camerana, trabajan en puestos directivos del grupo, apunta 'Marketscreener'. No obstante, Roberta, mano derecha de su tío, con quien comenzó a trabajar como modelo, y Leo Dell'Orco, hombre de confianza de la familia y compañero de Giorgio Armani, figuran como personas determinantes en la manera en que el emporio se proyecte hacia el futuro.

De momento, según recoge el prestigioso y mencionado diario italiano, han querido dejar claro desde el primer momento que "somos una familia, los empleados dirigiremos su empresa con mucho amor".

Además, en el comunicado publicado en la red social Instagram, afirman que "Giorgio Armani siempre hizo de la independencia, del pensamiento y la acción, su sello distintivo. La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de este espíritu".

El objetivo de Giorgio Armani, una vez que él no estuviese, era que el grupo quedase repartido entre su familia, una fundación y un núcleo de colaboradores de máxima confianza. Así, aseguraba que el inevitable relevo se produzca de manera ordenada, consensuada y sin traicionar los valores de la firma, la cual además cuenta con una importante influencia en el mundo del cine y de la cultura.

A nivel directivo, el grupo deberá cubrir las vacantes en los cargos de presidente y consejero delegado, que hasta ahora ocupaba Giorgio Armani. En estos momentos, entre los hombres fuertes de la empresa también se encuentran Giuseppe Marsocci, subdirector general y director comercial, y Daniele Ballestrazzi, subdirector general y director financiero.

Armani estuvo en primera línea con el auge de las supermodelos como las británicas Naomi Campbell -a quien le unía una gran amistad- y Kate Moss o la alemana Claudia Schiffer. Y una de sus musas fue la modelo argentina Valeria Mazza, a quien incluso diseñó un vestido de boda.

Por supuesto, Armani ha vestido a grandes celebridades como Julia Roberts, Penélope Cruz, Jennifer López, Jodie Foster o Lady Gaga. Con la cantante realizó un vestido vanguardista en 2010 del que se dijo que marcaba "una época".