El artista conquense Gustavo Torner ha muerto a los 100 años de edad, según ha confirmado el Espacio Torner, centro de arte dedicado a la obra del pintor y escultor, referente de la cultura conquense de la segunda mitad del siglo XX.

Durante todo este año se han celebrado actos para conmemorar el aniversario de este artista, nacido en 1925 y figura clave para la llegada de Fernando Zóbel a Cuenca para la fundación del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

Ingeniero forestal de profesión y de formación autodidacta, en la década de los 50 se introdujo en las corrientes abstractas y en el informalismo.

Autor del Monumento a la Constitución en Cuenca

Cuenta con obra en museos como el Reina Sofía de Madrid y esculturas en varias ciudades de España. En Cuenca, por ejemplo, es el autor del Monumento a la Constitución, situado en la Plaza de la Merced.

Entre los premios y distinciones que ha ganado, se encuentran el de miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Gran Cruz de Isabel La Católica, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros muchos.

Condolencias de Emiliano García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha querido destacar en un apunte en la red social X que Gustavo Torner "revolucionó la cultura de Cuenca". "Mi pésame para su familia, amigos y para toda la ciudad conquense", ha escrito.