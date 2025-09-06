La capilla ardiente de Giorgio Armani se podrá visitar en horario de 9:00 a 18:00 horas

El mundo del cine despide con tristeza a Armani, el diseñador que modernizó el traje chaqueta

MilánGiorgio Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el ‘rey’ de la moda italiana, fallecía este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años.

Según comunicó su familia, se instalará una capilla ardiente desde este sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 en el Armani Teatro de Milán y se celebrará un funeral privado, como dejó establecido en sus últimas voluntades.

El horario de la capilla ardiente

La capilla ardiente se podrá visitar en horario de 9:00 a 18:00 horas y permanecerá abierta al público hasta el domingo 7 de septiembre, según confirmó el grupo Armani.

La capilla ardiente se ubica en el Armani Teatro de Milán y permitirá visitas durante esta dos jornadas.

Una infección pulmonar

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a ser hospitalizado y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

«Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos», anunció la casa de moda.

‘El re Giorgio’, una leyenda absoluta de la moda

‘El re Giorgio�’ fue una leyenda absoluta de la moda, un icono universal del estilo contemporáneo, que puso a la mujer y su libertad en el centro de su trabajo, con un estilo siempre caracterizado por una elegancia atemporal.

El pasado julio, su firma cumplió medio siglo y se coronó como uno de los pocos y exitosos diseñadores que supo mantener el equilibrio entre la visión creativa y el liderazgo empresarial, mientras la mayoría de las casas históricas han sido absorbidas por grandes conglomerados internacionales.

Pero Armani luchó por seguir sigue fiel a sí mismo y a la filosofía con la que comenzó en su taller en Milán (norte) en 1975 junto a su socio Sergio Galeotti, fallecido hace ya cuatro décadas.

Fue en los años 70 cuando su ‘chaqueta desestructurada’ cambió las reglas del juego. Rompió con la rigidez de la moda masculina, pero también jugó un papel clave en la moda femenina, con trajes de chaqueta y pantalón de corte riguroso y masculino.