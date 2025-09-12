Pere Estévez/EFE 12 SEP 2025 - 20:29h.

Roca Rey ha vivido un nuevo milagro en la Plaza de Valladolid

Hace nueve años que no se ponía el cartel de 'No hay billetes' en Valladolid. A pesar de la baja de Morante, la taquilla no se resintió en el tercer festejo de la feria en taurina en la capital del Pisuerga, con Roca Rey y Marco Pérez dando una gran dimensión ante un buen encierro de Garcigrande.

Un nudo en la garganta recorrió los tendidos, abarrotados hasta los topes, cuando Roca Rey resultó feamente cogido cuando toreaba de capote al segundo de la tarde. Se le vino el de Garcigrande al pecho, arrollándolo de fea manera y buscándolo en el suelo. Parecía que tenía un problema el vista el animal.

Se rehízo Roca Rey en el inicio de faena, se lo sacó a los medios y se puso por el mismo pitón como si tal cosa. Sin embargo en la muleta el de Garcigrande embistió franco y con recorrido por ambos pitones, sacando mucho fondo, muy bravo. Todo se lo hizo muy por abajo el peruano, exigiéndole mucho, con mando y rotundidad sobre la diestra. Fue a la enfermería por su propio pie. Torero.

Roca lidió en sexto lugar al correr turno. Hizo un gran esfuerzo -le costaba respirar- en los medios con un toro violento y nada fácil, que soltaba la cara y nunca venía metido en la muleta.

De Justo entre sobresaltos

Abrió plaza un esforzado Emilio de Justo que completaba su tercer paseíllo esta temporada en el coso del Paseo de Zorrilla. Se mostró entregado y solvente con un toro manejable pero flojo en un trasteo de largo metraje. Soberbio resultó el volapié aunque tardó en caer el animal esfumándose el trofeo.

Con el cuarto, De Justo inició la faena por alto en el tercio. El castaño rompió a embestir por abajo. Fue exigente el de Garcigrande pero se abría a la salida del muletazo. El extremeño fue prendido en un pase de pase de pecho por el derecho dentro de una faena entregada con varios sobresaltos. Se lo sacó a los medios para entrar a matar, con un pinchazo arriba.

Presentación de Marco Pérez

Marco Pérez, que se presentaba en este plaza, toreó con cadencia y manos muy bajas a la verónica en su recibo al tercero. Simplemente señaló Alberto Sandoval en varas, dejándolo crudo. Resultó vistoso el quite por navarras y tafalleras abrochado por una brionesa.

Abrió faena en los medios con cambiados por la espalda y el de Garcigrande se le vino galopando con excelente tranco. En redondo le cogió Marco Pérez el aire desde la primera tanda, templado y ligado. El astado, codicioso y muy bravo, embistió con recorrido y humillación.

Marco manejó a la perfección los tiempos, distancias y alturas. Al natural le costaba más tomarla a 'Cacharrero' pero Marco volvió sobre la diestra para terminar de exprimir la boyante embestida del animal. Cerró faena con una luquecinas.

Se corrió turno y Marco Pérez lidió el quinto, mal picado con un desafortunado puyazo caído y que condicionaría el comportamiento del animal. Para colmo el toro perdió la vaina del pitón derecho en el primer muletazo tras clavar los cuernos en la arena. Fue una faena de enfermero de Marco Pérez tratándolo mantener en pie, ante las airadas del público decidió abreviar.

Ficha de la corrida

Se han lidiado toros de Garcigrande, bien presentados y de buen juego, bravos y encastados, extraordinarios segundo y tercero, con genio el sexto.

Emilio de Justo (de corinto y oro): estocada (ovación tras aviso); dos pinchazos y estocada (ovación).

Roca Rey (de azul noche y oro): pinchazo y estocada (oreja); pinchazo y estocada caída (palmas tras aviso).

Marco Pérez (blanco y oro): pinchazo y estocada (oreja); pinchazo. (ovación).

Se ha colgado el cartel de 'No hay billetes' en tarde de agradable temperatura.