El romántasy, el género de la fantasía romántica de los que crecieron con ‘Crepúsculo’, crece con 'Anatema'

El romántasy, el subgénero literario de fantasía y romance que triunfa en TikTok, aumenta su legado con la publicación en España de 'Anatema'

'Anatema' es una fantasía gótica romántica de la autora Keri Lake que nació autopublicado y ha arrasado en Estados Unidos

Atmósfera oscura, elementos de terror fantástico y un fuerte peso del romance en sus tramas, las claves del subgénero que ha revitalizado el sector literario

La generación que creció con éxitos de la cultura pop que mezclaban romance y fantasía, como Crepúsculo o Harry Potter, se ha hecho mayor y ha comenzado a escribir sus propias historias. Primero direron lugar al fanfic (obra de ficción escrita por un fan a partir de otra obra preexistente o sobre alguien famoso), y como consecuencia, ha surgido un fenómeno que está revolucionando el mercado literario: el género del romántasy.

¿Qué es el romántasy?

El romántasy es un subgénero literario que mezcla la fantasía con una historia romántica que carga el peso principal de la trama. Estas son sus claves:

Historias sobre poderes mágicos, terrores místicos, y competiciones, que se entrelazan con romances y superación personal.

que se entrelazan con romances y superación personal. Un romance diferente : se distingue de otros géneros porque, a los problemas habituales de las relaciones, se suma el contexto mágico y los peligros de profecías y maldiciones.

: se distingue de otros géneros porque, a los problemas habituales de las relaciones, se suma el contexto mágico y los peligros de profecías y maldiciones. Una legión de fans: el fenómeno ha crecido gracias al poder crucial de TikTok y los Booktokers (influencers especializados en hablar de estos libros en redes sociales). Allí se comparten recomendaciones, teorías y fan arts sobre sus lecturas.

¿Cómo influye el romántasy en la recuperación del sector literario?

Según un reportaje de The New York Times, en 2024 el romántasy superó las 32 millones de copias vendidas en papel, un 47% más que el año anterior. Además, en Estados Unidos cinco de los diez libros de ficción para adultos más vendidos del año son de este género. El hambre de mundos mágicos, héroes, épica y romance sigue perseverando frente al resto del mercado literario que parece estar estancado.

La editora de ficción internacional de Plaza & Janés Paloma Fernández-Pacheco afirma que el sector literario se está recuperando en parte gracias a los lectores de este género “son un público súper entregado y entusiasta de un género muy adictivo”. Un fenómeno que ha crecido ayudado de las redes sociales. Plataformas como TikTok o Instagram han democratizado el mercado, “ahora es mucho más fácil para los autores el hacerse ver y para los lectores encontrar su próxima lectura, gracias a prescriptores (conocidos también como booktokers)” explica Paloma.

'Anatema' el esperado título que ha arrasado en Estados Unidos, llega a España con su traducción al castellano

El pasado martes 9 de septiembre en el madrileño Palacio de los Duques de Pastrana, asistíamos a la celebración del lanzamiento de Anatema, la fantasía gótica de Kery Lake que ha arrasado en ventas en Estados Unidos y que llega por primera vez a nuestro país de la mano de Penguin Random House y su marca Plaza & Janés.

El fenómeno 'Anatema'

Al palacio llegaban fans de todas las edades, respetando rigurosamente un dress code gótico-romántico y dispuestos a celebrar sus gustos con una comunidad que ha ido ganando fuerza con el paso de los años, un peso proporcional al auge de este género, que ha supuesto una bocanada de aire fresco en el sector literario.

Los seguidores se sumergían así en un ambiente oscuro, palaciego y mágico con bailes inspirados en la novela, velas, ilustraciones, sesiones de tatuaje y hasta de tarot.

A nosotros en la editorial nos gusta mucho decir que un libro existe siempre, pero no existe tanto si no se habla de él, por eso es importante el papel de los prescriptores y como los lectores hablan con tanto entusiasmo de lo que les gusta

Desde la editorial, distinguen como ingredientes que han hecho que Anatema sea tan viral, la atmósfera oscura, con elementos de terror y, especialmente, una historia de amor intensa, eléctrica y adictiva que se cuece a fuego lento.

¿Cuál es la historia de 'Anatema'?

Anatema cuenta la historia de la joven Maevyth Bornwick que, tras una tragedia, debe cruzar el arco de huesos del Bosque Voraz, el lugar al que los pecadores van a pasar (donde si alguna vez entras, jamás podrás volver). Tras el arco, a la protagonista le espera un mundo oscuro y mágico, tan peligroso como seductor.

En Etiria, solo el Escorpión, el asesino más temido del rey, un lord maldito llamado Zevander Rydainn, podrá protegerla de los brujos que intentan darle caza. Conforme el destino teje sus planes, una peligrosa atracción amenaza con consumirlos a ambos… Y Maevyth no tardará en descubrir que, para sobrevivir al bosque, deberá convertirse en lo más aterrador que hay en él.

Kery Lake, la autora de 'Anatema'

La autora estadounidense Kery Lake autopublicaba sus novelas románticas góticas especializadas en la lucha contra demonios, venganzas y giros argumentales perversos hasta que, gracias al enorme éxito que adoptaron sus historias, ha acabado dando el salto a la publicación tradicional. Con relatos descarnados, antihéroes que se sitúan entre el bien y el mal y heroínas poderosas que los ponen de rodillas, Keri Lake llega en un momento en el que el subgénero del romántasy crece como ninguno entre los lectores internacionales y nacionales

La capacidad de Keri Lake para tejer un mundo de fantasía profundo y estremecedor no tiene nada que envidiarle a otros autores del género y 'Anatema', su primera novela desembarca en nuestro país traducida al español, como el primer volumen de la trilogía 'El Bosque Voraz', un éxito internacional que no para de ganar adeptos.