Lorena Romera 13 SEP 2025 - 08:00h.

La soledad, nuevos sonidos y un concepto onírico: Belén Aguilera nos cuenta en exclusiva los retos de 'Anela'

La cantante ofrecerá el próximo 12 de octubre su primer Movistar Arena, que está a punto de hacer sold out

Cumple 30 años, y Belén Aguilera lo celebra con el lanzamiento de Anela, su álbum más experimental hasta la fecha. En este, su cuarto disco de estudio, la cantante barcelonesa crea un universo imaginario, inspirándose en lo mitológico y lo onírico, con una estética que conjuga elementos barrocos y surrealistas. En esta entrevista exclusiva, la cantante nos cuenta el arduo camino que ha supuesto para ella este proceso creativo, para el que ha tenido que superar miedos y hacer frente a diferentes retos, personales y profesionales.

Anela es un viaje espiritual que empieza con Nacer para morir y que termina con Ahora que estoy bien, que simboliza para ella ese "mensaje optimista" con el que quedarse después de todo este complejo desarrollo emocional, "nada lineal", por el que ha pasado a nivel personal durante la creación de este álbum.

"Esa última canción supone el aprendizaje de encontrar el bienestar a pesar de tener la certeza de que todo puede cambiar. Es la aceptación de que todo pasa, que hay momentos buenos, y también malos… Pero que hay que disfrutar del momento presente. Me gustaba como desenlace de este cúmulo de emociones que he vivido", nos cuenta en primicia.

Pero, ¿cuál ha sido el viaje de Belén Aguilera hasta llegar aquí? ¿Por qué procesos ha tenido que pasar para que Anela sea una realidad? "Todo el disco nace de viajes. De todo tipo. Yo nunca había cruzado el charco y la primera vez que lo hice fue para componer este disco", nos cuenta, recordando sus paradas en Miami y México para la composición y producción de este álbum.

"Además, me pasó algo muy místico. El sueño de mi abuela Soledad, que falleció, era ir a México… No pudo cumplirlo. Y me pareció una señal que la primera canción que saliese de este disco la compusiera allí", expresa. Precisamente sobre ella trata el tema más especial de su carrera, incluido en Anela.

Belén Aguilera y la Soledad

Cuando habla sobre Soledad, -esta canción tan significativa en la que juega con el significado de la palaba y el nombre de su abuela-, no puede evitar emocionarse y tener que parar un momento para recomponerse. Y es que precisamente la soledad es algo a lo que ha tenido que hacer frente durante estos meses de trabajo. "¿Sabes lo que cuesta llegar aquí? ¿De lo que prescindí? Del abrazo de mi madre cada día al despertarme...", le cuenta la compositora a su abuela en este tema.

"Es una manera muy bonita para mí de resignificar el significado de soledad, que siempre ha sido algo que he evitado porque me era doloroso, un vacío… Y este disco surge de ese proceso de tener que encontrarme en la soledad. Ahora ya no estoy sola, sino que me siento acompañada por ella al haber convertido la soledad en la presencia de mi abuela”, expresa con la voz entrecortada.

Además de considerarla la "pieza clave del álbum" y de sentir con ella "cosas que nunca había experimentado", cree firmemente que Soledad le llegó como una inspiración divina. "Nunca había creado algo así. La melodía me salió sola. Me imaginé hablándole a mi abuela. Sentí un mensaje celestial, yo creo que fue ella", señala.

Desde el principio, Belén Aguilera ha entendido la música como una especie de diario en el que volcar sus sentimientos, convirtiendo su lirismo en un espejo en el que es fácil verse reflejado. "No me agobia mostrarme de más en las canciones, siempre lo he hecho. Compongo desde el propio sentir, pero en este álbum sí que he sido más abstracta, componiendo desde el imaginario, pero solo para que existiera una cohesión con ese concepto narrativo de la obra", reflexiona.

El Vértigo de Belén Aguilera por explorar nuevos sonidos

En lo que respecta a este cambio de género musical, era un reto que tenía claro que quería enfrentar. "Me dio vértigo", reconoce. Pero no miedo. El objetivo de Belén Aguilera era ser honesta en la búsqueda del sonido que quería encontrar para esta nueva era. "Soy consciente de que según la música que haga conectaré con un tipo de público u otro, pero creo que quien me escucha desde el principio sabrá entenderme", recalca.

Además, desde sus orígenes, la artista siempre ha seguido su propio camino, experimentando y saltando sin miedo de un género a otro. Se hizo conocida como the girl and the piano (la chica y el piano, así se llamaba en redes sociales) 'la chica del piano', con un sonido mucho más baladista, después dio el salto al pop, lanzando una colaboración con Lola Índigo. Después, fue afianzando su carrera con hitazos como Antagonista o Copiloto.

Pero incluso en ese género más pop, ella siempre tuvo un sonido vanguardista. "Nunca he hecho radiofórmula. De hecho, yo nunca he sonado en la radio. En su momento, el tipo de canciones pop que hacía no era habitual escucharlas en la radio española. Mi sonido no estaba presente en los charts españoles. Tenía referencias más europeas, globales. Ahora sí que suena ese tipo de música, pero ni siquiera soy yo la que suena", puntualiza.

"Cambiar drásticamente de sonido y empezar a experimentar da miedo, pero creo que forma parte de lo que he hecho en mi carrera: jugar, romper con lo anterior, volver. Todo va por etapas, es cíclico. Evoluciono. Me gustan los retos. No me gusta repetir", reflexiona la barcelonesa.

A punto de cumplir un sueño: su primer Movistar Arena

Y, aunque acaba de ser su cumpleaños, Belén Aguilera no quiere celebrarlo todavía. Ahora está como en una especie de "despedida de soltera". Su gran fiesta será el próximo 12 de octubre, que probablemente será la noche más especial de su vida: su primer Movistar Arena. Todavía quedan algunas entradas disponibles y nos cuenta que su mayor 'anhelo' (¡con h!) es hacer sold out. "Llevamos un año trabajando en esto, va a ser muy bonito porque pone en contexto toda mi carrera", desvela emocionada.