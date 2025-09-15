Bardem llama "al bloqueo comercial y diplomático con Israel" en la alfombra roja de los Emmy en Los Ángeles

El actor Owen Cooper se alza con el Emmy al mejor actor de reparto al que optaba Bardem

Javier Bardem, nominado al Emmy a mejor actor de reparto por la antología 'Monsters: la historia de Lyle y Erik Menendez', hizo un llamamiento al apoyo del pueblo palestino y a condenar "el genocidio de Israel en Gaza". Unas palabras, del Bardem más reivindicativo, que coinciden en España con los incidentes que han impedido celebrar el final de La Vuelta 25 en Madrid por una manifestación propalestina.

"Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel", ha alertado Javier Bardem en declaraciones durante su paso por la alfombra roja de los premios más prestigiosos de la televisión estadounidense que se celebran este domingo en Los Ángeles.

Portando una kufiya palestina al cuello en apoyo a los gazatíes, el actor español alzó la voz para llamar a "las sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro".

Bardem aludió a Film Workers por Palestinian, una agrupación "que se está sumando cada vez más gente", para condenar "las compañías cinematográficas e instituciones que o bien lavan la imagen de Israel o lo justifican".

"Esas son las cosas que queríamos ver, que estamos haciendo y que en un día como hoy es importante traerlo aquí al debate", agregó.

"Hay miles, decenas de miles de niños muriéndose de hambre y lo llaman autodefensa. Ahora el mundo por fin sabe lo que está sucediendo", afirmó.

A los más de 60.000 muertos en Gaza, hay que sumar "los que están metidos bajo las los escombros. Lo importante es que es que no se deje de hablar de lo que es importante", sentenció.

Lo cierto es que no es la primera vez que Bardem se posiciona sobre la guerra en Gaza. Este verano, el actor llamó en sus redes sociales "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"FDI son unos NAZIS. ¿Recordáis el personaje de Amon Goth en 'La lista de Schindler'? Un oficial de las SS sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento. Representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad. Su figura encarna la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que hoy aplican contra el pueblo palestino", dijo.

Los premios Emmy

'The Studio', con un total de 13 galardones, se convirtió en la gran triunfadora en la 77.ª edición de los premios Emmy. Una ceremonia en la que, junto a la comedia de Apple TV+, también brillaron otros títulos como el drama médico de 'The Pitt' de HBO y la miniserie de Netflix 'Adolescencia'.

Precisamente el jovencísimo Owen Cooper se ha alzado con el Emmy al mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión por su trabajo en 'Adolescencia'.

Con tal solo 15 años, el intérprete británico, que competía con el galardón entre otros con Javier Bardem, ha hecho historia en la 77.ª edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense al convertirse en el actor más joven en ganar un Emmy.