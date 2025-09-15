"Yo no era nada hace tres años. Ahora estoy aquí" afirmó el joven actor tras ganar el premio

Los ÁngelesEl adolescente británico Owen Cooper se ha convertido a sus 15 años en la persona más joven en conseguir un premio Emmy al mejor actor de reparto en una serie o película para televisión, ganando a actores de la talla de Javier Bardem o Peter Sarsgaard.

La interpretación del joven Cooper en la serie ‘Adolescencia’ le hizo famoso en todo el mundo, una miniserie que trascendió por lo impactante del mensaje y que habla sobre los peligros del bullying, las redes sociales y los problemas de los adolescentes.

Hasta que dio vida a Jamie Miller en la exitosa miniserie de Netflix, Owen Cooper era un joven anónimo de Warrington, Inglaterra, que como muchos niños de su edad soñaban con ser jugador de fútbol profesional, pero su destino cambió cuando decidió entrar en la escuela de teatro ‘The Drama Mob’.

Los padres de Owen, una cuidadora y un informático, apoyaron la decisión de su hijo, pero nunca pensaron que a los pocos meses sería el protagonista de una de las series más vistas de 2025 y se convertiría en toda una leyenda en los premios Emmy.

Ganó a Javier Bardem

Owen Cooper hizo historia en la 77ª edición de los Premios de la Academia y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos tras hacerse con los votos del jurado y ganar el premio. Entre los compañeros contra los que competía estaban Javier Bardem, nominado por primera vez a estos premios por su trabajo en 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez', Bill Camp con 'Presunto inocente', Rob Delaney 'Dying for Sex' y Peter Sarsgaard 'Presunto inocente'.

"Yo no era nada hace tres años. Ahora estoy aquí", señaló el joven durante su discurso que terminó recordando a su familia, amigos y también a sus compañeros de reparto de la serie.

"Si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida".