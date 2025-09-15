En el documental participan artistas como C. Tangana y Antonio Carmona

Tres episodios que se estrenan en el South Festival el 15 de septiembre

‘La Húngara. Toma que toma’, el nuevo documental de Mediaset Infinity que se estrena este 15 de septiembre en el marco del South Festival de Cádiz, repasa la vida de la famosa cantante andaluza Sonia Priego, conocida como La Húngara. Un avance exclusivo nos da unas pinceladas de lo que se podrá ver.

El documental está formado por tres episodios que relatan cómo es el día a día de la cantante, además de sus momentos más complicados.

La Húngara revolucionó el panorama musical a principio de siglo con su fusión de flamenco y pop. En 2021 colaboró con C. Tangana en el tema 'Tú me dejaste de querer' y juntos pulverizaron todas las listas de éxitos.

La faceta más personal de La Húngara

La Húngara, nacida en Écija en 1980, se abre al cien por cien en su primer documental, que consta de tres entregas de 30 minutos cada una. Está producido por LyoMedia para Mediaset Infinity y nos permite comprobar de primera mano que, cuando Sonia Priego se baja de los escenarios, sigue brillando. En él podremos descubrir su faceta más personal, con su lucha y resiliencia tras pérdidas familiares, y también momentos de su gira y su cumpleaños en El Rocío.

El documental cuenta con la participación de artistas como C. Tangana y Antonio Carmona, que hablan de su admiración hacia La Húngara.