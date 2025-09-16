El Centro David Bowie en el V&A East Storehouse de Londres propone una inmersión sin precedentes en la vida y obra del Duque Blanco

Gary Oldman recuerda su amistad con Bowie: "Desde que murió, el mundo se fue a la mierda"

Compartir







Aunque el Duque Blanco dejó este mundo hace ya casi diez años, en muchos sentidos su figura ha seguido siendo un misterio indescifrable. La apertura del Centro David Bowie en el V&A East Storehouse de Londres viene a arrojar un potente rayo de luz sobre su enigma proponiendo una inmersión sin precedentes en la mente de un visionario adelantado a su tiempo.

El inmenso archivo personal de Bowie, con más de 90.000 objetos que cuentan su vida y obra, se ha abierto al público por primera vez para funcionar como una cápsula del tiempo en la que el autor de 'Space Oddity' seguirá desafiando las leyes de la gravedad culturales.

PUEDE INTERESARTE Cuando David Bowie se llevó a Iggy Pop a Berlín para desengancharle de las drogas y le salvó la vida

Una cápsula del tiempo ingrávida

El archivo es en sí mismo uno de los mayores tesoros del rock, pues permite al visitante caminar entre los trajes originales de Ziggy Stardust o el 'Glass Spider Tour', los instrumentos que utilizó para crear sus canciones más emblemáticas, bucear entre cartas, notas garabateadas de sus letras, fotos y objetos peculiares.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, la muestra está plagada de notas manuscritas llenas de ideas. "Las notas que tomaba, la lista de cosas por hacer, las cosas donde iba registrando las exposiciones que quería ver, las películas que quería ver, los libros que quería leer… ese tipo de devorar la cultura es realmente fascinante”, ha explicado la comisaria de la muestra, Madeleine Haddon, quien asegura que el artista quería que este archivo sirviera para que otros “exploraran su creatividad”.

De hecho, la relación entre Bowie y el V&A comenzó en 2013, cuando la exposición “David Bowie Is” se convirtió en la muestra de venta más rápida del museo. Años después, el centro compró el archivo, pero la tarea de catalogarlo ha llevado casi dos años y aún continúa.

La muestra está organizada en nueve mini-exposiciones rotativas que exploran diferentes facetas del artista, desde su proceso creativo hasta sus múltiples personalidades, colaboradores e influencias musicales. Estos son algunos de los objetos que no te puedes perder en la visita

El jumpsuit de Ziggy Stardust

El primer alter ego que tuvo Bowie sobre el escenario era visualmente fascinante. Mutado en un extraterrestre en misión de salvamento al planeta Tierra, Bowie bebió tanto de la ciencia ficción como del teatro kabuki para crear su estética. El icónico jumpsuit diseñado por Freddie Burretti que utilizó para Ziggy es un imprescindible del museo.

La bola de cristal del rey Jareth

Una de las reencarnaciones más populares de Bowie en los 80 fue la del rey Jareth en la película de culto de fantasía 'Dentro del laberinto'. La bola de cristal con la que hacía sus trucos de ilusionismo ante una jovencísima Jennifer Connelly es una de las curiosidades del archivo.

Su primer instrumento musical

El saxofón fue el primer instrumento musical que tuvo Bowie de niño. Recibió lecciones de Ronnie Ross, un saxofonista barítono conocido por su trabajo jazzístico que tuvo gran influencia en sus años formativos. Ese primer saxofón comprado a su padre a principios de los sesenta puede contemplarse en la muestra.

El manuscrito de su musical inédito

Parte de la muestra está dedicada a proyectos de Bowie que nunca se materializaron, como sus adaptaciones de '1984' y 'All the Emperors Horses', pero lo que más destaca es 'The Spectator', un musical ambientado en el Londres del siglo XVIII en el que Bowie estuvo trabajando hasta su muerte en 2016

Sus bocetos descartados para portadas

Bowie también era un magnífico pintor, influido por autores como David Bomberg, Francis Bacon y Francis Picabia. En la muestra podemos encontrar bocetos propios para las portadas de sus álbumes 'Low y 'Lodger' que terminó descartando en favor de los diseños finales.

Pida un objeto y libere su inspiración

La idea es que el archivo no sea solo una museo, sino un recurso para la investigación, con zonas de lectura y una sala de estudio. De hecho, el núcleo de la iniciativa es la posibilidad de interactuar directamente con el archivo. La exposición permanente abarca unos 200 objetos, pero a través del innovador servicio 'Pida un objeto', se podrá concertar una cita individual para examinar en personas alguno de los más de 90.000 objetos atesorados. Los visitantes pueden reservar hasta cinco objetos por visita con cita previa.

El concepto es todo un éxito, ya que en su primera semana de activación del servicio se solicitaron más de 500 objetos, siendo el más deseado el abrigo diseñado por Alexander McQueen y el propio David Bowie para el concierto de su 50 cumpleaños en 1997.

“Queremos que los visitantes se inspiren en Bowie, que persigan su propia creatividad, descubran nuevas historias y establezcan conexiones inesperadas entre Bowie, los debates contemporáneos y ellos mismos", concluye la comisaria.