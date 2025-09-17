Juan Arcones 17 SEP 2025 - 12:38h.

Este 17 de septiembre ha llegado por fin la selección que tanto estábamos esperando en el cine español: ¿qué película nos representará el próximo año en la nueva edición de los Oscar? Entre las preseleccionadas por la Academia nos encontrábamos a 'Romería', la nueva película de Carla Simón, que completa la trilogía personal de la directora, iniciada con 'Verano 1993' y 'Alcarràs'. Presentada en la Sección Oficial del Festival de Cannes, narra el viaje de una joven a Vigo para conocer a su familia paterna y reconstruir la memoria de sus padres fallecidos a causa del sida en los años 90. También estaba 'Sorda' de Eva Libertad. Ganadora en el Festival de Málaga, está protagonizada por una mujer sorda. Y la ganadora 'Sirat'.

Así lo han decidido los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Respaldada por El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, ganó el Premio del Jurado en Cannes y ha sido un éxito de taquilla en España. Dirigida por Oliver Laxe (cineasta gallego que ya sorprendió con su última película, 'O que arde'), 'Sirat' narra el viaje de un padre y su hijo pequeño a través del desierto marroquí en busca de la hija desaparecida del hombre, quien se ha unido a una rave en medio de la nada. La atmósfera creada en la película es única y es lo que ha generado que haya tenido tan buen recorrido en los cines.

Eso sí, recomendamos no leer mucho sobre ella, porque tiene spoilers, y muchos. Así que es mejor llegar sin saber nada más allá de la sinopsis. Hasta Carlos Boyero, el crítico más duro de nuestro país, elogió la película. "Es extraña en el mejor sentido. No me distraigo", contó en su crítica para 'El País'. "Se adueña la fascinación ante el poderío visual de lo que transmite la pantalla, los sonidos se convierten en una sinfonía". Pero es que también la crítica internacional se rindió a la película. Una 'rara avis' que ha sorprendido a todo aquel que se ha acercado a su historia.

Y es precisamente esa ambientación la que le ha granjeado la selección por parte de la Academia, y podría conseguirle una nominación a los Oscar. Porque ya sabemos que en la Academia de Hollywood gusta lo local, sí, pero también lo raro, lo extravagante. Y ojo, siempre tienen muy en cuenta cualquier reconocimiento en festivales internacionales. ¡Y qué mejor que un premio del jurado en Cannes!

¿Qué filtros tiene que pasar 'Sirat' para llegar a los Oscar?

Hasta ahora, ha pasado el primero, que era ser seleccionada por la academia de su país. En este caso, España. 'Sirat' está en las apuestas de 'Variety' para ser una de las cinco nominadas a Mejor Película Internacional junto a 'It Was Just an Accident' (Francia), 'Left-Handed Girl' (Taiwán), 'The Secret Agent' (Brasil) y la gran favorita, 'Sentimental Value' de Joachim Trier para Noruega. Ya solo el hecho de estar en esta lista de predicciones (o en otros medios como GoldDerby), la coloca en una posición privilegiada para conseguir tan ansiada nominación. Recordemos que nuestra última película nominada en esa categoría fue 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, en 2023.

Ahora falta por cumplir con los requisitos formales de la Academia de Hollywood. Para empezar la película debe haber sido estrenada en cines comerciales en su país durante el período determinado por la Academia (normalmente del 1 de enero al 30 de diciembre del año anterior, en este caso, 2025). Debe tener diálogos mayoritariamente en un idioma distinto al inglés y debe cumplir con los criterios de duración (superior a 40 minutos), formato (formato de alta calidad, generalmente en DCP) y certificaciones técnicas que exige la Academia.

Más tarde, tendrá que pasar la preselección y colarse en la lista de las 15 seleccionadas para su visionado por los miembros de la Academia, que se encargarán de elegir las 5 finales que aparecerán en las nominaciones. Y aquí tiene mucho peso la campaña promocional que haga el equipo de la película. Es decir, lo que se conoce como 'For Your Consideration'. Y sí, generalmente los mimbres afirman que tienen en cuenta "la recepción crítica, originalidad y fuerza narrativa de la película".

'Sirat' tiene todos los elementos para conseguir esa ansiada nominación final a los premios de la Academia de Hollywood. Ser�ía un espaldarazo increíble ya no solo para el propio Oliver Laxe, sino para nuestro cine, siempre muy respetado internacionalmente, aunque ya sabemos que uno nunca es profeta en su tierra. Por ahora, el primer paso esta dado.