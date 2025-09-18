Redacción Uppers 18 SEP 2025 - 13:01h.

La legendaria 'Bootleg Series' de Dylan alcanza su volumen 18, en el que se exploran sus años formativos

La leyenda urbana del 'Nebraska' eléctrico era cierta: Springsteen sacará su tesoro perdido más preciado

La caja recopilatoria de descartes, tesoros ocultos, tomas inéditas y rarezas es tendencia entre los artistas veteranos con trayectorias de largo recorrido. Si Bruce Springsteen publicaba hace unos meses 'Tracks II: The Lost Albums' y Neil Young rescata periódicamente fragmentos de su pasado en 'Neil Young Archives', ahora es turno para Bob Dylan, el precursor de estas box-sets de lujo monumentales con su ya mítica 'Bootleg Series' iniciada en 1991, que en su volumen 18 revisará en profundidad sus primeros años.

'Through the open window, 1956-1963', a la venta el próximo 31 de octubre con vistas al mercado navideño, explora los años formativos del de Duluth, cuando aún era un joven desconocido que comenzaba a dar forma a su estilo entre los paisajes de Minnesota y el bullicio cultural del Greenwich Village neoyorquino.

El concierto en el Carnegie Hall, completo

La edición incluye descartes, grabaciones realizadas en clubes, en pequeñas reuniones informales, en apartamentos de amigos y en jam sessions improvisadas con otros músicos folk. Las grabaciones arrojan una mirada atenta a los procesos creativos de Dylan, pues aquí ya está el germen de canciones como 'Blowin’ in the Wind' o 'The Times They Are A-Changin’, que nacieron en un entorno de exploración y búsqueda personal. Destaca sobremanera la grabación completa inédita de su histórico concierto en el Carnegie Hall en 1963, restaurada a partir de las cintas originales.

Libro en tapa dura y un centenar de fotografías

En total son 139 temas empaquetados en varios formatos: una edición deluxe de 8 CD, una versión en vinilo distribuida en 4 LP y una alternativa más compacta en 2 CD que reduce la selección a 42 tomas que resumen lo esencial de este periodo. Además del contenido sonoro, la edición viene acompañada por un libro de tapa dura que incluye textos del historiador Sean Wilentz, quien contextualiza cada grabación y cada etapa del joven Dylan.

El volumen se completa con un centenar de fotografías que documentan la evolución artística de Dylan en estos años, desde sus primeros intentos hasta el momento en que comenzó a dejar huella en la escena folk. Como adelanto, el músico ha publicado la canción 'Rocks And Gravel', una toma descartada de 1962 de las sesiones de 'The Freewheelin’ Bob Dylan' en Nueva York.

El último lanzamiento de las 'Bootleg Series' hasta ahora había sido el dedicado a las sesiones completas de 'Time Out of Mind', quizás su mejor álbum de los años 90, que incluía cortes inéditos, tomas descartadas y versiones alternativas de aquella grabación, así como actuaciones en directo entre 1997 y 2001.