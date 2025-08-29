El canadiense dedica 'Big Crime' al presidente estadounidense tras desplegar a la Guardia Nacional en Washington

Springsteen vs Trump: EP en directo del Boss con sus críticas a la administración republicana

Neil Young se ha declarado en guerra contra Donald Trump y está dispuesto a molestar todo lo que pueda al que considera "el peor presidente de la historia de Estados Unidos". Ahora le decida una nueva canción, 'Big Crime', una soflama eléctrica atiborrada de nervio y rabia como respuesta a la presencia del ejército en las calles de Washington DC siguiendo las órdenes del mandatario.

El músico canadiense, de 79 años, ha publicado el audio del tema en su web Neil Young Archives, extraído de una prueba de sonido con su banda actual, The Chrome Hearts, previa a su concierto en Chicago del pasado miércoles. También ha compartido la letra para que el mensaje se oiga más alto y claro.

"No more great again"

“No necesitamos leyes fascistas, no queremos escuelas fascistas, no necesitamos soldados en nuestras calles”, proclama la explícita letra, en la que llama a limpiar la Casa Blanca pues el auténtico "gran crimen" se está cometiendo allí. Y eso solo en el primer verso.

Ciertamente, a Trump no se le nombra explícitamente, pero tampoco es que haga falta. Hasta ocho veces repite 'No more great again', en referencia al cacareado 'Make America great again' del mandatario. Amén de más frases de inequívoco destinatario como “No más dinero a los millonarios fascistas, es hora de desconectar el sistema”.

Un desencuentro que viene de lejos

No es la primera vez que el viejo rockero canadiense, que también tiene la nacionalidad estadounidense, hace público su rechazo a las políticas de Trump. El pasado mes de abril ya se mostró preocupado ante la posibilidad de no poder regresar a EEUU después de tocar en Europa. “Si hablo mal de Trump, podría acabar siendo uno de esos a los que se les prohíbe la entrada o son encarcelados para dormir en un suelo de cemento con una manta de aluminio”.

Semanas después se alineó inmediatamente con Bruce Springsteen cuando este calificó a la actual administración republicana de “corrupta, incompetente y traidora” durante el concierto de apertura de su gira europea en Manchester. “Bruce no está solo, no te tenemos miedo”, dijo entonces. "Deja de pensar en lo que dicen los rockeros. Piensa en salvar a América del desastre que hiciste", agregaba en su sitio web.

La decisión de Trump de mandar a la Guardia Nacional a patrullar las calles de la capital como respuesta a las elevadas tasas de crimen que impera en la ciudad ha vuelto a espolear a Young, cuya historia de desencuentros con el magnate viene de lejos. En el 2015 ya prohibió al magnate utilizar sus temas en la campaña electoral, donde se presentó en algunos mítines bajo los acordes de 'Rockin’ in the free World', tema que el canadiense publicó en su momento para criticar las políticas de Bush padre y Ronald Reagan en contra de las clases bajas y el medio ambiente.