Bruce Springsteen, sobre el lado oscuro que explora su biopic: "Soy viejo y ya puedo hacer lo me dé la gana"

La historia de 'Nebraska' (1982) es bien conocida. En plena resaca del éxito de 'The River', Bruce Springsteen se sumió en un agujero negro de depresión que le llevaría a registrar a solas en su habitación, sin banda y con un sencillo cuatro pistas, una colección de temas sombríos y minimalistas que buceaban en la desesperanza de la América profunda. Cuando llevó esas demos al estudio para grabarlas con la E Street Band sintió que los arreglos eléctricos no acababan de funcionar con ese material y finalmente decidió publicarlo en su desnuda forma original. Durante muchos años esas sesiones desechadas con la banda fueron el santo grial perdido de los fans del 'Boss', una leyenda urbana que iba de boca en boca sin que nadie supiera a ciencia cierta si había algún registro real ni si, de haberlo, algún día llegaríamos a escucharlo... hasta ahora.

Meses atrás, en una entrevista con 'Rolling Stone' durante la promoción de la caja de álbumes inéditos 'Tracks II', Springsteen juraba que no existía tal cosa como un 'Nebraska eléctrico', a pesar de que algunos de los músicos que intervinieron en aquellas sesiones, como el batería Max Weinberg o el teclista Roy Bittan, habían confirmado a lo largo de los años su existencia. Sin embargo, semanas después el 'Boss' le enviaba al periodista que le había entrevistado un mensaje de texto reconociendo su error. Revisando más a fondo sus archivos, lo había encontrado, aunque no con todas las canciones del álbum original.

'Nebraska' en todos los formatos

Ahora vamos a poder descubrir si su aura mitológica está justificada, porque Springsteen lo va a incluir en la edición ampliada de aquel album, 'Nebraska' 82: Expanded edition', disponible a partir del 17 de octubre. El box-set se divide en cuatro volúmenes: 'Nebraska Outtakes', con rarezas que incluyen grabaciones caseras y temas de una sesión de estudio de 1982; el mentado 'Electric Nebraska' con las sesiones con la E Street Band; un concierto en el Count Basie Theater de Nueva Jersey de este año interpretando el álbum íntegro; y un cuarto disco con la nueva masterización del álbum original. Además, se incluirá un Blu-ray con la filmación del recital del Count Basie Theatre.

Como aperitivo, Springsteen ha mostrado cómo suena uno de los cortes de ese 'Electric Nebraska', una versión inédita de ‘Born In The USA’, canción que aunque saldría dos años después ya compuso en esta época. En este primer intento por grabarla solo estuvo acompañado por el baterista Max Weinberg y el bajista Garry Tallent: "Dejamos de lado los teclados y tocamos básicamente como un trío. Era un poco punk rockabilly. Buscábamos llevar ‘Nebraska’ al mundo eléctrico", explica el rockero en la nota promocional. Y, efectivamente, suena fiera, cruda y paranoica. Para algunos fans, mucho mejor que la archipopular versión original.

Aperitivo perfecto para 'Deliver Me From Nowhere'

El lanzamiento de esta reedición antecederá al estreno en salas de cine de su película biográfica 'Deliver Me From Nowhere', que no por casualidad se centra justo en el periodo de la vida del de New Jersey en el que gestó 'Nebraska'. Dirigida por Scott Cooper, el filme está protagonizado por Jeremy Allen White ('The Bear') como Bruce y Jeremy Strong ('Succession') como su mánager, Jon Landau. El filme ha sido proyectado esta semana en el Festival de Cine de Telluride con una entusiasta acogida de la crítica. En España la podremos disfrutar a partir del 24 de octubre.

El contenido completo de 'Nebraska' 82: Expanded edition':

Disc 1: Nebraska Outtakes

Born in the U.S.A.

Losin’ Kind

Downbound Train

Child Bride

Pink Cadillac

The Big Payback

Working on the Highway

On the Prowl

Gun in Every Home

Disc 2: Electric Nebraska

Nebraska

Atlantic City

Mansion on the Hill

Johnny 99

Downbound Train

Open All Night

Born in the U.S.A.

Reason to Believe

Disc 3: Nebraska (Count Basie Theatre, Red Bank, NJ)

Nebraska

Atlantic City

Mansion on the Hill

Johnny 99

Highway Patrolman

State Trooper

Used Cars

Open All Night

My Father’s House

Reason To Believe

Disc 4: 2025 Remaster

Nebraska

Atlantic City

Mansion on the Hill

Johnny 99

Highway Patrolman

State Trooper

Used Cars

Open All Night

My Father’s House

Reason To Believe