El coche, donde fue encontrado el cadáver se encontraba en un depósito, en Hollywood, donde llevaba varios días

Los trabajadores del depósito avisaron a la Policía por el mal olor que despedía el Tesla, propiedad de D4vd, el músico que vive en Los Ángeles

El cuerpo de mujer, en avanzado estado de descomposición ha sido encontrado en el maletero del coche del rapero D4vd, en un depósito de vehículos de Los Ángeles, según han informado fuentes policiales. Los trabajadores alertaron a las autoridades por el mal olor que provenía del Tesla, que había sido incautado hacía varios días. La Policía ha asegurado que el músico está colaborando en las investigaciones.

Los agentes acudieron al depósito de vehículos, en Hollywood este lunes "por un olor fétido proveniente de un vehículo" y hallaron el cadáver de una mujer en el maletero delantero de un Tesla, registrado a nombre de David Anthony Burke, de 20 años, conocido en el mundo de la música como D4vd, según las declaraciones de la Policía de Los Ángeles. Las autoridades han abierto una investigación para identificar a la fallecida y aclarar las circunstancias de su muerte, informaron fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El Tesla, a nombre de D4vd, es uno de los varios vehículos propiedad del rapero, y varias personas lo utilizan simultáneamente. El cantante está colaborando en la investigación en la que por el momento no hay ningún detenido, ha informado la NBCNews.

El avanzado estado de descomposición ha impedido determinar más datos sobre la víctima

Los forenses de la Policía han determinado que se trata del cuerpo de una mujer, pero no pudieron determinar su edad, raza ni otro dato, debido a que el cuerpo se encontraba en estado de "grave descomposición".

La víctima medía aproximadamente 1,55 metros, tenía cabello negro ondulado y vestía un top de tubo, leggings negros, una pulsera de metal amarillo y pendientes metálicos. También tenía un tatuaje en el dedo índice derecho que decía "Shhh...", según el informe forense. La muerte podría haber ocurrido hace algún tiempo, lo que obstaculiza la investigación, que se encuentra en sus primeras etapas, según las fuentes policiales.

Los investigadores están tratando el caso como un homicidio, aunque se esperan los resultados de la autopsias para determinar la causa de la muerte, según ha informado un inspector del Departamento de Policía de Los Ángeles.