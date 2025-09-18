El desfile de Carolina Herrera ha reunido a más de 800 invitados en la Plaza Mayor: los momentos más curiosos

Carolina Herrera elige Madrid como escenario para su gran desfile: la Plaza Mayor da la bienvenida a la moda

El desfile de Carolina Herrera ha reunido a más de 800 invitados en la Plaza Mayor. Diferentes y grandes personalidades del mundo de la música, de la moda, del cine y de las redes sociales han asistido a este importante evento. La diseñadora, de la mano con Wes Gordon, ha presentado la colección de primavera/verano 2026.

Trajes florales, una gran alfombra de color rosa palo, modelos que rodeaban la plaza bajo la mirada de actores y actrices, artistas y diferentes diseñadores, tanto españoles como internacionales. También ha acudido a la gala el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida o el director Pedro Almodóvar que ha estado rodeado de intérpretes durante el desfile.

El político ha presumido de evento en redes sociales. A través de su perfil en 'X', ha publicado una serie de fotografías del desfile en las que se puede ver toda la estructura de la alfombra desde arriba y el momento de la gala. En una de ellas aparecía el del PP sentado en primera fila muy atento a las modelos que portaban los últimos trajes de esta importante casa de moda. "Madrid está de moda", decía en el post.

Carolina Herrera no ha acudido al desfile

La diseñadora Carolina Herrera, (Caracas, 1939), icono de estilo y elegancia, no ha acudido al desfile que ha congregado a más de 800 personas entre celebridades como Isabel Preysler, la venezolana Margarita Vargas, Eugenia Martínez de Irujo junto a su marido Narcís Rebollo; la peruana Sassa de Osma; Isabelle Junot y Amparo Corsini y su esposo Manuel Falco.

Isabel Preysler , protagonista durante unos minutos

Isabel Preysler ha sido protagonista a su llegada al evento, no solo por su acertado traje, sino por un tropiezo al comienzo del evento. La Socialité ha tenido que lidiar con un pequeño obstáculo que se le ha puesto en su camino... y es que Isabel se ha tropezado al subir unos escalones y casi protagoniza una histórica caída, pero con una sonrisa y agarrándose a uno de sus hombres de confianza ha salido del paso con la elegancia que le caracteriza.

Las declaraciones a prensa

Vistiendo un dos piezas formado por un blusa de escote barco y manga larga en color lila y una falda larga con estampado de flores en la que predomina el color amarillo, la Socialité se ha sobrepuesto de ese susto sonriendo y pidiendo a la prensa distancia para que no le pisaran el "vestido". Eso sí, Isabel ha confesado estar "encantada" en el desfile de Carolina Herrera y también ha desvelado que lleva "muy bien" la futura publicación de sus memorias tras las declaraciones de su hija Tamara asegurando que había estado noches enteras sin dormir.