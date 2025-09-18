Claudia Barraso 18 SEP 2025 - 21:14h.

Carolina Herrera traslada su gran desfile desde Nueva York hasta el corazón de Madrid: la Plaza Mayor, escenario de la moda

Nueva York quiere reflotar su Semana de la Moda: desfiles en las calles e influencers como embajadores del evento

Compartir







Madrid acoge uno de los mayores eventos de la historia de la mano de Carolina Herrera, que presenta su colección primavera/verano de 2026. Así lo anunció la propia marca a través de su perfil de Instagram, donde ya puedes seguir en directo todo el desfile y descubrir las mejores apuestas del diseñador Wes Gordon.

Alrededor de 800 invitados se reunirán en la Plaza Mayor de Madrid, un lugar con mucha historia y durante la tarde de este jueves, con mucho estilo y con las últimas novedades de una marca que hasta ahora elegía Nueva York para celebrar este reconocido evento.

PUEDE INTERESARTE Fallece el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

Los diseñadores recorrían cada rincón de la ciudad

Carolina A. Herrera y Wes Gordon se encargaron de recorrer cada uno de los rincones de la capital para descubrir las maravillas de sus calles. Sin duda, la creación arquitectónica de Juan Gómez de Mora, parece que fue creada para este tipo de eventos. El corazón de Madrid formado por sus históricos balcones consiguen que los trajes deslumbren más que nunca.

Por qué Madrid

En su cuenta, junto con vídeos de los diseñadores y algunos 'influencers' hablando de la capital de España, Carolina Herrera ha querido resaltar el poder de Madrid. Una ciudad que acoge después de muchos años un evento de tal importancia como este y de la cual, dos grandes personalidades del mundo de la moda han quedado completamente enamorados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Herrera, una auténtica madrileña

"Madrid se descubre mejor caminando: cada calle, plaza y café guarda una historia. Antes del desfile de Primavera 2026, Wes Gordon recorrió la ciudad junto a Carolina A. Herrera, quien compartió sus lugares y recomendaciones como una auténtica madrileña. Quienes han hecho de Madrid su hogar comparten su vínculo con una ciudad que hace sentir a todos como en casa — de los primeros recuerdos a noches que nunca terminan".