Los 'looks' de los famosos que han acudido al desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor: Paco León, Becky G y Sebastián Yatra

Algunos de los famosos que han acudido al desfile de Carolina Herrera en MadridEFE
Carolina Herrera traslada su gran desfile de moda de Nueva York a Madrid, para presentar su colección primavera/verano 2026, de la mano del diseñador Wes Gordon. Un gran evento que concentra a más de 800 invitados en la Plaza Mayor. El corazón de la capital se convierte en el escenario de un evento histórico.

Decenas de famosos, tanto de España como a nivel internacional, no han querido perderse este desfile, que lleva siendo anunciando por la marca desde hace días en redes sociales y en los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Algunos de los famosos invitados al desfile:

 Aitana Sánchez-Gijón 

Aitana Sánchez-Gijón en el desfile de Carolina Herrera
Aitana Sánchez-Gijón en el desfile de Carolina Herrera EFE

La cantante Becky G 

Becky G en el desfile de Carolina Herrera
Becky G en el desfile de Carolina Herrera EFE
María Becerra, cantante argentina

La cantante María Becerra en el desfile de Carolina Herrera
La cantante María Becerra en el desfile de Carolina Herrera EFE

Paco León

Paco León en el desfile de Carolina Herrera
Paco León en el desfile de Carolina Herrera EFE

Sebastián Yatra

Sebastian Yatra en el desfile de Carolina Herrera
Sebastian Yatra en el desfile de Carolina Herrera EFE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

José Luis Martínez-Almeida en el desfile de Carolina Herra
José Luis Martínez-Almeida en el desfile de Carolina Herra EFE

Pedro Almodóvar, rodeado de actrices y artistas

Pedro Almodóvar, rodeado de artistas en el desfile de Carolina Herrera
Pedro Almodóvar, rodeado de artistas en el desfile de Carolina HerreraEFE

La actriz Najwa Nimri 

La actriz Najwa Nimri en el desfile de Carolina Herrera
La actriz Najwa Nimri en el desfile de Carolina HerreraEFE

Martiño Rivas

Martiño Rivas en el desfile de Carolina Herrera
Martiño Rivas en el desfile de Carolina Herrera EFE
