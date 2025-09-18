Los 'looks' de los famosos que han acudido al desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor: Paco León, Becky G y Sebastián Yatra
La Plaza Mayor ha acogido a más de 800 invitados en el desfile de Carolina Herrera: algunos de los famosos que han acudido al evento
Carolina Herrera elige Madrid como escenario para su gran desfile: la Plaza Mayor da la bienvenida a la moda
Carolina Herrera traslada su gran desfile de moda de Nueva York a Madrid, para presentar su colección primavera/verano 2026, de la mano del diseñador Wes Gordon. Un gran evento que concentra a más de 800 invitados en la Plaza Mayor. El corazón de la capital se convierte en el escenario de un evento histórico.
Decenas de famosos, tanto de España como a nivel internacional, no han querido perderse este desfile, que lleva siendo anunciando por la marca desde hace días en redes sociales y en los rincones más emblemáticos de la ciudad.
Algunos de los famosos invitados al desfile: