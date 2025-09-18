Claudia Barraso 18 SEP 2025 - 21:48h.

La Plaza Mayor ha acogido a más de 800 invitados en el desfile de Carolina Herrera: algunos de los famosos que han acudido al evento

Carolina Herrera elige Madrid como escenario para su gran desfile: la Plaza Mayor da la bienvenida a la moda

Carolina Herrera traslada su gran desfile de moda de Nueva York a Madrid, para presentar su colección primavera/verano 2026, de la mano del diseñador Wes Gordon. Un gran evento que concentra a más de 800 invitados en la Plaza Mayor. El corazón de la capital se convierte en el escenario de un evento histórico.

Decenas de famosos, tanto de España como a nivel internacional, no han querido perderse este desfile, que lleva siendo anunciando por la marca desde hace días en redes sociales y en los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Algunos de los famosos invitados al desfile:

Aitana Sánchez-Gijón

La cantante Becky G

María Becerra, cantante argentina

Paco León

Sebastián Yatra

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

Pedro Almodóvar, rodeado de actrices y artistas

La actriz Najwa Nimri

Martiño Rivas