Lucas González, integrante del popular dúo musical 'Andy y Lucas' y encargado de la gestión interna del grupo, ha sido durante más de dos décadas uno de los rostros más reconocibles del pop-flamenco español. Junto a su inseparable compañero Andrés Morales, Andy, comenzó a cantar desde joven en Cádiz, hasta que en 2003 publicaron su primer álbum. Aquel debut supuso un fenómeno musical que no tardó en colocarles en lo más alto de las listas. Canciones como 'Son de amores' y 'Tanto la quería' se convirtieron en himnos y lograron que el grupo alcanzara varios discos de platino, abriendo las puertas a giras multitudinarias y a un lugar privilegiado en la música española.

En 2023, Lucas sorprendió al anunciar que debía bajar el ritmo a causa de una cardiopatía, llevando al dúo a organizar una gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes', que culminará el próximo mes de octubre y tras la que llegará un parón indefinido en la carrera musical del cantante gaditano.

Pero más allá de su faceta como artista, la vida del compositor no se sustenta únicamente en la música: en los últimos años, también ha desarrollado una estrategia empresarial basada en la inversión inmobiliaria. Ha comprado varias viviendas que hoy le generan ingresos por alquiler. Así lo ha desvelado en 'Me quedo conmigo', programa de Mediaset Infinity conducido por la psicóloga Alicia González.

"Yo afortunadamente he invertido mucho en ladrillo, muchísimo. ¿Y cuál es mi plan? Pues vivir de la renta", ha aseverado el compositor.

"Mis padres siempre me han inculcado que lo hiciera, y ahora mismo gracias a Dios con esos alquileres podría vivir tranquilamente", ha añadido.

Tal y como narra, esos pisos "no están hipotecados", ya que él ha sabido "cómo invertir". "Siempre he sido autodidacta, porque como desde muy joven ya empecé con la empresa, aprendí poco a poco", ha afirmado a la psicóloga.

Durante años se encargó de asuntos administrativos como los pagos al equipo, la logística de las giras o las negociaciones con discográficas. "Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo. Yo soy el que pago a los músicos, yo soy el que pago por sonido, yo soy el que pago al propio Andy, el que lleva el merchandising, el que habla con nuestro representante... Son horas, horas y horas y horas al teléfono, son horas que no he estado con mi familia, son enfados, mosqueos...", ha contado en las anteriores entregas.

En cuanto a lo económico, ha señalado que, a pesar de recibir también derechos de autor por sus composiciones, los beneficios principales del dúo se reparten a partes iguales con Andy. "Ganamos lo mismo. Es verdad que yo a lo mejor he hecho muchas canciones para 'Andy y 'Lucas y yo cobro más por los derechos de autor. Pero dejando a un lado eso el resto es igual, y no lo veo mal, porque siempre he pensado que somos uno", ha concluido.